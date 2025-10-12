Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Васил Евтимов с емоционално послание към феновете на Черно море

Васил Евтимов с емоционално послание към феновете на Черно море

  • 12 окт 2025 | 10:50
  • 661
  • 0

Отборът на Черно море Тича постигна втората си победа през този сезон в Sesame Национална баскетболна лига, надигравайки с 82-66 Ботев Враца пред изпълнените до краен предел трибуни в зала "Христо Борисов" във Варна, а след срещата старши треньорът на "моряците" Васил Евтимов отправи емоционално послание към феновете.

"Искам специално да благодаря на нашите фенове, днес бяхте уникални. Много се извинявам за начина, по който играхме първото полувреме. Това не беше Черно море Тича, но направихме достатъчните корекции през второто полувреме. Надявам се да сте харесали това, което видяхте. И пак ви благодаря. Очаквам ви пак, отново, ние ще ви радваме, обещавам!", заяви баскетболният специалист за видео, което се появи в социалните мрежи на варненския клуб.

Черно море Тича се събуди след почивката и се справи с Ботев Враца
Черно море Тича се събуди след почивката и се справи с Ботев Враца

В следващия си мач Черно море Тича гостува на Рилски спортист. Срещата е на 20 октомври (понеделник) от 19:15 часа в "Арена СамЕлион" в Самоков.

Снимка: Фейсбук - Черно море Тича

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Леброн: Не бързам да се връщам в игра, защото имаме страхотен състав

Леброн: Не бързам да се връщам в игра, защото имаме страхотен състав

  • 12 окт 2025 | 08:29
  • 383
  • 0
Монтана с нова победа в Адриатическата лига

Монтана с нова победа в Адриатическата лига

  • 11 окт 2025 | 23:35
  • 756
  • 0
Йован Попович: Играхме срещу най-добрия отбор в лигата

Йован Попович: Играхме срещу най-добрия отбор в лигата

  • 11 окт 2025 | 23:22
  • 1017
  • 0
Две от две за Берое в Sesame НБЛ след здрава битка с Шумен

Две от две за Берое в Sesame НБЛ след здрава битка с Шумен

  • 11 окт 2025 | 23:09
  • 496
  • 0
Балкан пропиля аванс от 23 точки, но все пак пречупи Локомотив Пловдив

Балкан пропиля аванс от 23 точки, но все пак пречупи Локомотив Пловдив

  • 11 окт 2025 | 22:56
  • 655
  • 0
Черно море Тича се събуди след почивката и се справи с Ботев Враца

Черно море Тича се събуди след почивката и се справи с Ботев Враца

  • 11 окт 2025 | 22:47
  • 1214
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Автогол прекърши България и Турция ни направи на решето

Автогол прекърши България и Турция ни направи на решето

  • 11 окт 2025 | 23:36
  • 250189
  • 807
Гонзо: С тези футболисти България няма как да се гордее с футбола си!

Гонзо: С тези футболисти България няма как да се гордее с футбола си!

  • 12 окт 2025 | 02:24
  • 34197
  • 149
Сашо Димитров: Автоголът ни срина, какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор

Сашо Димитров: Автоголът ни срина, какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор

  • 11 окт 2025 | 23:59
  • 23742
  • 110
Нови 13 вълнуващи битки за Купата на България

Нови 13 вълнуващи битки за Купата на България

  • 12 окт 2025 | 09:00
  • 52886
  • 28
Насар се завърна в България с подобаващо посрещане

Насар се завърна в България с подобаващо посрещане

  • 12 окт 2025 | 00:18
  • 25478
  • 21
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с осем мача

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с осем мача

  • 12 окт 2025 | 07:05
  • 5766
  • 0