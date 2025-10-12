Васил Евтимов с емоционално послание към феновете на Черно море

Отборът на Черно море Тича постигна втората си победа през този сезон в Sesame Национална баскетболна лига, надигравайки с 82-66 Ботев Враца пред изпълнените до краен предел трибуни в зала "Христо Борисов" във Варна, а след срещата старши треньорът на "моряците" Васил Евтимов отправи емоционално послание към феновете.

"Искам специално да благодаря на нашите фенове, днес бяхте уникални. Много се извинявам за начина, по който играхме първото полувреме. Това не беше Черно море Тича, но направихме достатъчните корекции през второто полувреме. Надявам се да сте харесали това, което видяхте. И пак ви благодаря. Очаквам ви пак, отново, ние ще ви радваме, обещавам!", заяви баскетболният специалист за видео, което се появи в социалните мрежи на варненския клуб.

В следващия си мач Черно море Тича гостува на Рилски спортист. Срещата е на 20 октомври (понеделник) от 19:15 часа в "Арена СамЕлион" в Самоков.

Снимка: Фейсбук - Черно море Тича