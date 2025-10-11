Популярни
България посреща световния рекордьор Карлос Насар
Черно море Тича се събуди след почивката и се справи с Ботев Враца

  • 11 окт 2025 | 22:47
  • 227
  • 0

Носителят на Купата и Суперкупата на България Черно море Тича надви новака Ботев Враца във Варна с 82:66 в среща от втория кръг на Sesame НБЛ.

"Моряците" бяха изявен фаворит в двубоя днес, но началото на мача бе равностойно - 9:9. Първата четвърт бе изненадващо ниско резултатна, а след първите 10 минути резултатът бе равен - 13:13. Черно море все още не можеше да се откъсне напред срещу Ботев - 9:9 във втората част и общо резултат 22:22 дотук. След първото полувреме носителят на Купата и Суперкупата на България изненадващо губеше с точка - 27:28.

Играчите на Васил Евтимов взеха леко предимство в резултата в началните минути на второто полувреме - 36:33. Домакините поведоха с 53:46 и по всичко изглеждаше, че ще влязат с аванс в резултата в последната четвърт. Домакините започнаха силно заключителната четвърт, в която поведоха с 8:2, за да се откъснат напред с 64:54. Малко преди края варненци поведоха със 75:62 и вървяха все по-уверено към втора поредна победа в първенството. Гостите вече нямаха време за някакъв обрат и Черно море зарадва феновете си с победа, макар и дошла не по най-лесния начин - 82:66.

Алонзо Гафни записа 16 точки и 6 борби за Черно море, Ламонт Уест допринесе за успеха с 14 точки и 6 борби, а с 13 точки и 5 асистенции се отличи Джелани Уотсън-Гейл. С 26 точки за врачани се развихри Георги Герганов, а с 14 точки завърши Михаил Калинов.

Снимки: Sportal.bg

