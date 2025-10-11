Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България посреща световния рекордьор Карлос Насар
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Георги Герганов посочи какво прави Ботев Враца различен от другите отбори в Sesame НБЛ

Георги Герганов посочи какво прави Ботев Враца различен от другите отбори в Sesame НБЛ

  • 11 окт 2025 | 22:23
  • 828
  • 1

Младият капитан на Ботев Враца Георги Герганов коментира пред Sportal.bg загубата на тима от Черно море Тича във Варна с 66:82 в двубой от втория кръг на Sesame НБЛ. Врачани изиграха силно първо полувреме във Варна и водеха на почивката с точка разлика, но през вторите 20 минути отстъпиха пред носителя на Sesame Суперкупа на България.

Шоу с 4 мача от Sesame НБЛ, ето какво се случи
Шоу с 4 мача от Sesame НБЛ, ето какво се случи

"В началото на мача със сигурност показахме, че на никого няма да му е лесно срещу нас. Може би в течение на мача по-дългата ротация и по-голямата класа и опит на Черно море допринесоха за крайния резултат.

Не съм сигурен дали има подценяване срещу нас, това могат да кажат другите отбори, но със сигурност това, което прави нас по-различни от другите отбори е, че играем всеки мач със стопроцентово желание, всеки, който влезе на терена, играе без страх и прави всичко отборът да върви напред", сподели пред Sportal.bg Герганов.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Васил Евтимов: Искам да забравя първото полувреме

Васил Евтимов: Искам да забравя първото полувреме

  • 11 окт 2025 | 22:01
  • 981
  • 0
Шоу с 4 мача от Sesame НБЛ, ето какво се случи

Шоу с 4 мача от Sesame НБЛ, ето какво се случи

  • 11 окт 2025 | 21:15
  • 12320
  • 0
Условна присъда за брата на Йокич - ето защо беше наказан

Условна присъда за брата на Йокич - ето защо беше наказан

  • 11 окт 2025 | 18:27
  • 1221
  • 0
Куриозен момент от контролите в НБА: Финикс смая всички с 5 поредни "тухли" за 30 секунди

Куриозен момент от контролите в НБА: Финикс смая всички с 5 поредни "тухли" за 30 секунди

  • 11 окт 2025 | 17:26
  • 907
  • 0
Световен шампион стана треньор на Милър-Макинтайър в Цървена звезда

Световен шампион стана треньор на Милър-Макинтайър в Цървена звезда

  • 11 окт 2025 | 16:13
  • 1410
  • 0
Лилия Георгиева пред Sportal.bg: Женският баскетбол заслужава повече внимание и подкрепа

Лилия Георгиева пред Sportal.bg: Женският баскетбол заслужава повече внимание и подкрепа

  • 11 окт 2025 | 15:42
  • 4154
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България 1:5 Турция, спасяване на вратаря на гостите

България 1:5 Турция, спасяване на вратаря на гостите

  • 11 окт 2025 | 23:15
  • 142263
  • 317
Квалификациите за Мондиал 2026: Албания шокира Сърбия, Кристиано Ронадло изпусна дузпа!

Квалификациите за Мондиал 2026: Албания шокира Сърбия, Кристиано Ронадло изпусна дузпа!

  • 11 окт 2025 | 23:19
  • 22102
  • 5
Испания 2:0 Грузия, Оярсабал вкара от фаул

Испания 2:0 Грузия, Оярсабал вкара от фаул

  • 11 окт 2025 | 22:47
  • 4047
  • 3
Следете на живо с нас посрещането на рекордьора Карлос Насар

Следете на живо с нас посрещането на рекордьора Карлос Насар

  • 11 окт 2025 | 23:08
  • 4050
  • 3
Естония 0:2 Италия

Естония 0:2 Италия

  • 11 окт 2025 | 21:48
  • 2850
  • 2
Славия обяви официално наследника на Заги

Славия обяви официално наследника на Заги

  • 11 окт 2025 | 18:51
  • 16540
  • 30