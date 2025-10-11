Георги Герганов посочи какво прави Ботев Враца различен от другите отбори в Sesame НБЛ

Младият капитан на Ботев Враца Георги Герганов коментира пред Sportal.bg загубата на тима от Черно море Тича във Варна с 66:82 в двубой от втория кръг на Sesame НБЛ. Врачани изиграха силно първо полувреме във Варна и водеха на почивката с точка разлика, но през вторите 20 минути отстъпиха пред носителя на Sesame Суперкупа на България.

"В началото на мача със сигурност показахме, че на никого няма да му е лесно срещу нас. Може би в течение на мача по-дългата ротация и по-голямата класа и опит на Черно море допринесоха за крайния резултат.

Не съм сигурен дали има подценяване срещу нас, това могат да кажат другите отбори, но със сигурност това, което прави нас по-различни от другите отбори е, че играем всеки мач със стопроцентово желание, всеки, който влезе на терена, играе без страх и прави всичко отборът да върви напред", сподели пред Sportal.bg Герганов.

Снимки: Sportal.bg