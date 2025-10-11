Васил Евтимов: Искам да забравя първото полувреме

Старши треньорът на Черно море Тича Васил Евтимов сподели след победата над Ботев Враца във варна с 82:66 от втория кръг на Sesame НБЛ, че иска да забрави за първото полувреме.

"Изиграхме лошо първо полувреме, вкарахме само 27 точки, просто не ни тръгна играта. Не влезнахме в мача както трябва - видяхте, в първите 2 минути и половина аз даже направих и две смени. Просто не ги усетих момчетата, че днес бяха готови да се бият. Но видяхте, че второто полувреме коригирахме доста неща. Нашата защита беше много по-агресивна и те вкараха само 14 точки в последната част. Ние пък си играхме нашето нападание, защото си вкарахме 55 през второто полувреме.

Първото полувреме искам да го забравя, защото това не беше нашето лице, не беше начинът, по който тренираме, просто имаше едно отпускане и им казах на полувремето, че нямаме право да се отнасяме така спрямо един баскетболен мач", сподели Биг Вас.

Какво още каза Евтимов след края на двубоя можете да проследите във видеото по-долу.