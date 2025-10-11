Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България посреща световния рекордьор Карлос Насар
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Васил Евтимов: Искам да забравя първото полувреме

Васил Евтимов: Искам да забравя първото полувреме

  • 11 окт 2025 | 22:01
  • 978
  • 0

Старши треньорът на Черно море Тича Васил Евтимов сподели след победата над Ботев Враца във варна с 82:66 от втория кръг на Sesame НБЛ, че иска да забрави за първото полувреме.

"Изиграхме лошо първо полувреме, вкарахме само 27 точки, просто не ни тръгна играта. Не влезнахме в мача както трябва - видяхте, в първите 2 минути и половина аз даже направих и две смени. Просто не ги усетих момчетата, че днес бяха готови да се бият. Но видяхте, че второто полувреме коригирахме доста неща. Нашата защита беше много по-агресивна и те вкараха само 14 точки в последната част. Ние пък си играхме нашето нападание, защото си вкарахме 55 през второто полувреме.

Шоу с 4 мача от Sesame НБЛ, ето какво се случи
Шоу с 4 мача от Sesame НБЛ, ето какво се случи

Първото полувреме искам да го забравя, защото това не беше нашето лице, не беше начинът, по който тренираме, просто имаше едно отпускане и им казах на полувремето, че нямаме право да се отнасяме така спрямо един баскетболен мач", сподели Биг Вас.

Какво още каза Евтимов след края на двубоя можете да проследите във видеото по-долу.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Шоу с 4 мача от Sesame НБЛ, ето какво се случи

Шоу с 4 мача от Sesame НБЛ, ето какво се случи

  • 11 окт 2025 | 21:15
  • 12311
  • 0
Условна присъда за брата на Йокич - ето защо беше наказан

Условна присъда за брата на Йокич - ето защо беше наказан

  • 11 окт 2025 | 18:27
  • 1221
  • 0
Куриозен момент от контролите в НБА: Финикс смая всички с 5 поредни "тухли" за 30 секунди

Куриозен момент от контролите в НБА: Финикс смая всички с 5 поредни "тухли" за 30 секунди

  • 11 окт 2025 | 17:26
  • 907
  • 0
Световен шампион стана треньор на Милър-Макинтайър в Цървена звезда

Световен шампион стана треньор на Милър-Макинтайър в Цървена звезда

  • 11 окт 2025 | 16:13
  • 1410
  • 0
Лилия Георгиева пред Sportal.bg: Женският баскетбол заслужава повече внимание и подкрепа

Лилия Георгиева пред Sportal.bg: Женският баскетбол заслужава повече внимание и подкрепа

  • 11 окт 2025 | 15:42
  • 4150
  • 0
Везенков e MVP на третия кръг в Евролигата

Везенков e MVP на третия кръг в Евролигата

  • 11 окт 2025 | 13:56
  • 2761
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България 1:5 Турция, спасяване на вратаря на гостите

България 1:5 Турция, спасяване на вратаря на гостите

  • 11 окт 2025 | 23:15
  • 141612
  • 317
Квалификациите за Мондиал 2026: Албания шокира Сърбия, Кристиано Ронадло изпусна дузпа!

Квалификациите за Мондиал 2026: Албания шокира Сърбия, Кристиано Ронадло изпусна дузпа!

  • 11 окт 2025 | 23:19
  • 22054
  • 5
Испания 2:0 Грузия, Оярсабал вкара от фаул

Испания 2:0 Грузия, Оярсабал вкара от фаул

  • 11 окт 2025 | 22:47
  • 4023
  • 3
Следете на живо с нас посрещането на рекордьора Карлос Насар

Следете на живо с нас посрещането на рекордьора Карлос Насар

  • 11 окт 2025 | 23:08
  • 4016
  • 3
Естония 0:2 Италия

Естония 0:2 Италия

  • 11 окт 2025 | 21:48
  • 2837
  • 2
Славия обяви официално наследника на Заги

Славия обяви официално наследника на Заги

  • 11 окт 2025 | 18:51
  • 16525
  • 30