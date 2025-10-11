Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Йован Попович: Играхме срещу най-добрия отбор в лигата

Йован Попович: Играхме срещу най-добрия отбор в лигата

  • 11 окт 2025 | 23:22
  • 372
  • 0

Треньорът на Ботев Враца Йован Попович коментира загубата на тима от Черно море Тича във Варна в мач от втория кръг на Sesame НБЛ.

"Доволен съм как играхме днес. Срещу Берое бяхме добри, днес бяхме добри 35 минути. Играхме срещу най-добрия отбор в лигата, мисля, че Варна е първи кандидат за шампион. 35 минути добра игра, но накрая отпаднахме, нямахме сили и не можахме да парираме докрай.

Мисля, че ако играем така, ще имаме възможност по-нататък да се противопоставим на 50 процента от отборите и това да ни донесе победата. Амбициите ни са да се борим за плейофи, да сме между осемте отбора. Първо обаче трябва да пробваме и да подготвим играчите, да видим колко могат да играят на малко по-висше ниво баскетбол, ако успеем да направим добър резултат – да се пробваме да се борим за мястото между осемте отбора на плейофите.

Ботев Враца има десет юноши в отбора и двама играчи с малко по-голям опит. Най-добрият ни състезател – Павле Джуришич, е контузен и не може да играе още месец-месец и половина. Доволен съм, че Враца има отново баскетбол. Организацията е добра, няма никакви проблеми. На нас ни остава да тренираме всеки ден и да пробваме всеки ден да повдигнем нивото на баскетбола", коментира Попович.

