Сериозна агитка на Черно море "атакува" зала "Христо Борисов" за мача с Ботев Враца

Баскетболният отбор на Черно море Тича ще получи сериозна подкрепа в първия си домакински мач от новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига. "Моряците" приемат новака в Лигата Ботев Враца от 19:00 часа в зала "Христо Борисов" във Варна, а по трибуните се очаква и голяма агитка, която не пропуска и футболните мачове на Черно море.

"Моряци, уикендът “без мачове” далеч не означава, че е време за почивка!



Баскетболното първенство официално стартира. След трудното гостуване в Пловдив, което нашите момчета спечелиха, е време и за първи мач във Варна. Утре (събота) от 19ч. в зала “Христо Борисов” Черно море Тича посреща още един дебютант в лицето на Ботев (Враца). Както видяхме и на старта на първенството, това далеч не ни гарантира лесна победа, затова и нашата подкрепа е повече от задължителна!Моряци, сигурни сме, че емоциите от вълнуващия край на миналото първенство още държат всеки един от нас, който беше част от онази фанатична подкрепа в Спортна зала. Заедно - отбор и фенове - дадохме заявка за нещо голямо! Дали ще го постигнем отново зависи изцяло от нас. Всички условия са на лице - разполагаме със страхотен отбор, треньорски щаб и ръководство. Наше задължение е да бъдем плътно до тях. Само с пълна зала във всеки мач можем да върнем тези момчета там, където те заслужават да играят, там, където Варна се превърна в баскетболната столица на България - зала “Конгресна” на ДКС!



”Всички за Черно море!Всички за Варна!", написаха ултрасите на Черно море в профилите си в социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм.

Очаква се в спортното съоръжение в морската столица местата си по трибуните да заемат и част от футболистите на Черно море, а между отделните части организаторите на събитията са предвидили и интересни игри с публиката.

В първия кръг Черно море Тича победи Локомотив Пловдив, а Ботев Враца отстъпи на Берое Стара Загора.