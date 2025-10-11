България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

Слушай на живо: България - Турция

Българският национален отбор посреща Турция в двубой от квалификациите за световното първенство догодина. Мачът на стадион "Васил Левски" започва в 21:45 часа с първия съдийски сигнал на португалския държавен служител Луиш Годиньо.

Димитров: Ще сме много по-агресивни, искаме да притиснем максимално Турция

Срещата на Националния стадион се явява дебют за новия селекционер Александър Димитров, който замени на кормилото на "трикольорите" напусналия Илиан Илиев. България стартира много зле битките в кампанията - с две безславни загуби с по 0:3. Първата беше записана срещу европейския шампион Испания, а след това дойде поражението срещу Грузия в Тбилиси. Тези резултати ни отреждат последно място в квалификационната група и доведоха до раздяла с варненския специалист.

Димитър Митов: Имаме качествата и желанието, но трябва да го покажем утре

Така начело на тима застана Александър Димитров, който от дълги години работи с младежката гарнитура и познава голяма част от момчетата, които вече се изявяват в "А" отбора. Задачата пред софиянеца е да заздрави редиците на представителния състав и да го подготви за борбата за класиране на европейските финали през 2028 година във Великобритания.

Потвърдено: Кирил Десподов остава капитан на България

В българския отбор се завръща Кирил Десподов, който отсъстваше заради контузия срещу Испания и Грузия. Крилото на ПАОК получи травма точно преди сблъсъка с иберийците и отпадна от сметките на предишния треньор. Той отново ще изведе нашите с капитанската лента. През септември отсъстваше и Филип Кръстев, който нямаше отбор през лятото, но след това заигра в Оксфорд Юнайтед. Фуфу обаче пропусна последния мач на тима от Чемпиъншип, но сега е на линия за мача с комшиите.

В националния отбор се завръща и капитанът на Специя Петко Христов, който не беше в добри взаимоотношения с Илиан Илиев и близо две години седя извън тима. Димитров повика и лявото крило на Бодрумспор Здравко Димитров. Спрямо мачовете през септември отсъства бившият нападател на Левски и ЦСКА 1948 Александър Колев, както и левият халф-бек Фабиан Нюрнбергер, който беше опериран наскоро. В състава се завърна вратарят на "червените" от Бистрица Димитър Шейтанов, който беше под знамената по време на юнските проверки с Кипър и Гърция.

Монтела ни се закани: България има способни играчи, но ще променим статистиката!

Гостите от своя страна ще се вдигат след погрома срещу Испания. На 7 септември Турция беше отнесена с 0:6 в Коня, като халфът на Арсенал Микел Мерино записа хеттрик. Комшиите започнаха в квалификационната група с драматичен успех в Тбилиси - 3:2 срещу Грузия, но последвалият испански дъжд от голове разколеба тима на Винченцо Монтела в амбициите му за директно класиране на Мондиал 2026.

Вратарят на Турция: Нашият треньор ни подготви за играта на България

Любопитно е, че съседите ни отказаха да тренират на "Васил Левски". Вместо това футболистите на Самолетчето ще проведат занимание на базата си "Хасан Доган" в Рива. Турците идват с всичките си големи звезди, начело с Арда Гюлер от Реал Мадрид, Хакан Чалханоолу от Интер, Кенан Йълдъз от Ювентус и т.н.

Над 15 000 продадени билета за България - Турция

Очаква се стадионът в София да бъде наполовина пълен, за разлика от мача с асовете на Луис де ла Фуенте, когато трибуните бяха запълнени. На "Васил Левски" ще има немалка агитка на гостите - над 2000 души. В исторически план България няма загуба като домакин срещу Турция.

България - Турция

Вероятен състав: Димитър Митов, Виктор Попов, Петко Христов, Росен Божинов, Християн Петров, Илия Груев, Андриан Краев, Филип Кръстев, Кирил Десподов, Владимир Николов, Марин Петков.