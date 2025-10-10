Популярни
  Италия
  2. Италия
  3. Кристанте се надява стадионът в Удине да е пълен за мача с Израел след примирието с Палестина

  • 10 окт 2025 | 02:02
Халфът на националния отбор на Италия Брайън Кристанте се надява, че новината за споразумението между Израел и палестинската военна група Хамас ще доведе до пълен стадион в мача на скуадзра адзура срещу израелците, предаде Ройтерс.

Италия приема Израел в Удине в световна квалификация във вторник, като се очакваха големи протести от пропалестински групи и стадионът да остане полупразен. До вчера Италианската футболна федерация бе продала едва 4000 билета при капацитет на спортното съоръжение от 25 000.

"Много сме щастливи от тази новина, която дойде сутринта", каза футболистът на Рома Кристанте на пресконференция. "Всички искахме това и се надяваме стадионът в Удине да бъде пълен, защото имаме нужда от нашите привърженици", коментира той.

Италия победи Израел с 5:4, когато двата тима тима се срещнаха на неутрална територия в унгарския град Дебрецен през септември, когато малкото италиански фенове обърнаха гръб на терена по време на изпълнението на израелски химн.

Преди да пристигне в Италия, Израел ще гостува на Норвегия в Осло в събота, а Италия ще играе като гост на Естония в същия ден.

