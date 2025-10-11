Популярни
  Sportal.bg
  Италия
Манчини призна: Исках да се завърна начело на Италия

  • 11 окт 2025 | 16:21
Бившият селекционер на Италия Роберто Манчини е искал да се завърне начело на тима през лятото, след като Лучано Спалети бе освободен. Това призна самият той, потвърждавайки настойчивите спекулации около своето име преди начело на “адзурите” да бъде назначен Дженаро Гатузо. Манчини прекара пет години начело на националния тим на Италия и през 2021 година спечели Евро 2020, надделявайки над Англия на “Уембли”. Бившият нападател на Сампдория и Лацио реши да се оттегли от поста през 2023 година, а само няколко седмици по-късно пое Саудитска Арабия, но прекара начело на отбора само седмица.

“Честно казано исках да се завърна, но знаех, че е почти невъзможно. Накратко казано, надявах се да спечеля Световното първенство, така че докато съм все още тук, ще чакам. Искам проект, който ме мотивира и ми дава шанс да спечеля нещо. Липсва ми да съм на терена с момчетата всеки ден. Именно ежедневната работа ми липсва. Радвам се за Гатузо, той е на най-доброто място за един треньор,” сподели Манчини.

Италия е на второ място в своята група “I” от световните квалификации. “Адзурите” се намират на шест точки зад водача Норвегия, но имат и мач по-малко от “викингите”, а тази вечер те ще гостуват на Естония.

Снимки: Gettyimages

