Ойт Танак отрече, че ще се върне в Тойота

Световният рали шампион за 2019 година Ойт Танак отхвърли предположенията, че ще замести Кале Рованпера в Тойота за следващия сезон.

В четвъртък Кале обяви, че ще напусне Световния рали шампионат след края на настоящия сезон, като веднага след това тръгнаха предположения кой може да замени 25-годишния финландец в Тойота.

Танак спечели титлата си с Тойота, но сега не вижда възможност да се върне в тима, воден от Яри-Мати Латвала.

„Като погледнем пилотите, с които разполага Тойота, то на тях не им се налага да търсят помощ отвън. Мисля, че е очевидно какво ще се случи там и кой ще кара за Тойота догодина. Не виждам смисъл да се дискутира тази тема“, обясни Танак.

Очакванията са мястото на Рованпера да заеме новият световен шампион в WRC2 Оливър Солберг, който тази година записа едно състезание за Тойота и спечели рали „Естония“.

