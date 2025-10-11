Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ланс Строл отговори на критиците си

Ланс Строл отговори на критиците си

  • 11 окт 2025 | 12:34
  • 499
  • 0

Пилотът на Астън Мартин във Формула 1 Ланс Строл отговори на критиците си, като обясни, че цени мнението само на хората, на които има доверие. Ланс дебютира във Формула 1 през 2017 година с Уилямс и оттогава е обект на сериозни критики, основно заради това, че без парите на баща му Лорънс Строл, той нямаше да е в световния шампионат.

Ланс записа първия си подиум във Формула 1 през 2017 в Баку, където завърши трети. По-късно през същата година той се пребори и за първия си старт от първа редица – на „Монца“. А през 2020 в Турция Строл спечели първата си квалификация.

Може ли Верстапен да повтори подвига на Кими Райконен от 2007 година?
Може ли Верстапен да повтори подвига на Кими Райконен от 2007 година?

„За мен всичко това е като шум – обясни Строл по адрес на критиките. – Ако им повярвам, то това определено ще ме притесни. Но за щастие това не ми се налага. Заобиколен съм от страхотен екип хора, на които имам доверие, на тях отдавам вниманието си и ценя мнението им. Знам, че винаги ще има критики.

„Хората имат къса памет. Като направиш две добри състезания и си велик. Като запишеш две слаби и вече не ставаш за нищо. Това никога няма да се промени.

Кой е виновен за проблемите със спирачките на Хамилтън?
Кой е виновен за проблемите със спирачките на Хамилтън?

„Не приемам критики от някого, от когото не бих взел съвет.“

Кой плаща сметката, когато пилотите от Формула 1 вечерят заедно?
Кой плаща сметката, когато пилотите от Формула 1 вечерят заедно?
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ред Бул ще продължи да развива RB21

Ред Бул ще продължи да развива RB21

  • 11 окт 2025 | 09:33
  • 1469
  • 0
Може ли Верстапен да повтори подвига на Кими Райконен от 2007 година?

Може ли Верстапен да повтори подвига на Кими Райконен от 2007 година?

  • 11 окт 2025 | 08:36
  • 9427
  • 0
Щайнер с интересна теория за грешките на Макларън в бокса

Щайнер с интересна теория за грешките на Макларън в бокса

  • 11 окт 2025 | 08:19
  • 1534
  • 0
Има ли Хорнър реален шанс да се върне във Формула 1?

Има ли Хорнър реален шанс да се върне във Формула 1?

  • 10 окт 2025 | 20:56
  • 1711
  • 0
Йос Верстапен никога няма да стане навигатор, дори на Макс

Йос Верстапен никога няма да стане навигатор, дори на Макс

  • 10 окт 2025 | 19:37
  • 1293
  • 0
Уникален Лотус 81 излиза на търг

Уникален Лотус 81 излиза на търг

  • 10 окт 2025 | 19:10
  • 1134
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

  • 11 окт 2025 | 12:52
  • 23194
  • 60
България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

  • 11 окт 2025 | 07:17
  • 17707
  • 57
Купата на България започва и предвещава много драма

Купата на България започва и предвещава много драма

  • 11 окт 2025 | 11:35
  • 4564
  • 1
Янев похвали отбора и каза добри думи за Брахими

Янев похвали отбора и каза добри думи за Брахими

  • 11 окт 2025 | 13:05
  • 2049
  • 0
Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

  • 11 окт 2025 | 07:56
  • 4293
  • 0
Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

  • 11 окт 2025 | 07:00
  • 4045
  • 0