Пилотът на Астън Мартин във Формула 1 Ланс Строл отговори на критиците си, като обясни, че цени мнението само на хората, на които има доверие. Ланс дебютира във Формула 1 през 2017 година с Уилямс и оттогава е обект на сериозни критики, основно заради това, че без парите на баща му Лорънс Строл, той нямаше да е в световния шампионат.

Ланс записа първия си подиум във Формула 1 през 2017 в Баку, където завърши трети. По-късно през същата година той се пребори и за първия си старт от първа редица – на „Монца“. А през 2020 в Турция Строл спечели първата си квалификация.

„За мен всичко това е като шум – обясни Строл по адрес на критиките. – Ако им повярвам, то това определено ще ме притесни. Но за щастие това не ми се налага. Заобиколен съм от страхотен екип хора, на които имам доверие, на тях отдавам вниманието си и ценя мнението им. Знам, че винаги ще има критики.

„Хората имат къса памет. Като направиш две добри състезания и си велик. Като запишеш две слаби и вече не ставаш за нищо. Това никога няма да се промени.

„Не приемам критики от някого, от когото не бих взел съвет.“

