  Кой плаща сметката, когато пилотите от Формула 1 вечерят заедно?

Кой плаща сметката, когато пилотите от Формула 1 вечерят заедно?

  • 11 окт 2025 | 12:11
  • 185
  • 0

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен повдигна завесата на някои отношения между пилотите, които обикновено остават неизвестни за медиите. Например, когато пилотите от Формула 1 вечерят заедно, кой плаща сметката? Или пък, кой е най-големият купонджия сред тях?

Макс разказа пред Sky Sports Германия кой плаща сметката, когато излиза на ресторант с екипа на Ред Бул.

Може ли Верстапен да повтори подвига на Кими Райконен от 2007 година?
Може ли Верстапен да повтори подвига на Кими Райконен от 2007 година?

„Когато сме заедно с тима, сметката я плащам аз или я поема тимът, зависи от случая – обясни Макс. – Когато излизаме на вечеря с другите пилоти, обикновено всеки плаща своята сметка. Понякога, при по-специални случаи, някой плаща цялата сметка.“

Верстапен говори и за това кой от пилотите си пада най-много по купоните.

Кой е виновен за проблемите със спирачките на Хамилтън?
Кой е виновен за проблемите със спирачките на Хамилтън?

„Аз не купонясвам често – призна Макс. – Мисля, че Нико Хюлкенберг е този, който си пада най-много по тези неща, има и още няколко пилоти, но не очаквайте много подробности от мен.“

Ред Бул ще продължи да развива RB21
Ред Бул ще продължи да развива RB21
