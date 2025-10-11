Кой плаща сметката, когато пилотите от Формула 1 вечерят заедно?

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен повдигна завесата на някои отношения между пилотите, които обикновено остават неизвестни за медиите. Например, когато пилотите от Формула 1 вечерят заедно, кой плаща сметката? Или пък, кой е най-големият купонджия сред тях?

Макс разказа пред Sky Sports Германия кой плаща сметката, когато излиза на ресторант с екипа на Ред Бул.

„Когато сме заедно с тима, сметката я плащам аз или я поема тимът, зависи от случая – обясни Макс. – Когато излизаме на вечеря с другите пилоти, обикновено всеки плаща своята сметка. Понякога, при по-специални случаи, някой плаща цялата сметка.“

Верстапен говори и за това кой от пилотите си пада най-много по купоните.

„Аз не купонясвам често – призна Макс. – Мисля, че Нико Хюлкенберг е този, който си пада най-много по тези неща, има и още няколко пилоти, но не очаквайте много подробности от мен.“

