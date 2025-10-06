Популярни
  Пари Сен Жермен
  Енрике: Ние заслужавахме победата повече

6 окт 2025

  • 6 окт 2025 | 06:55
  • 601
  • 0

Луис Енрике коментира, че основната задача на Пари Сен Жермен в мача срещу Лил от 7-ия кръг на Лига 1 е била неговият тим да се възстанови след тежката среща с Барселона в Шампионската лига от средата на миналата седмица.

“Беше страхотно представяне. Мисля, че контролирахме играта повече през първото полувреме и играхме добър футбол. Днес се фокусирахме върху здравето и физическата форма на нашите играчи, защото след мача срещу Барселона се усещаше, че умората се е появила и трябваше да подготвим отбора за паузата за националните отбори. Мисля, че почивката, която дадохме на някои играчи през първите 60 минути, беше много важна за тях”, каза Енрике.

ПСЖ излиза за задължителен успех срещу закъсалия Лил
ПСЖ излиза за задължителен успех срещу закъсалия Лил

Парижани стигнаха само до равенство 1:1, но това не им попречи да задържат лидерското място и те ще посрещнат паузата за националните отбори начело на френския шампионат.

“Мисля, че всички в стартовия състав играха много добре. Не е лесно да се спечели тук – Лил е много труден противник, те играят в Европа този сезон и имат качествени играчи. Играха добре, но мисля, че все пак ние заслужавахме победата повече. Жалко е, че успяха да изравнят в края на мача”, каза още Енрике.

