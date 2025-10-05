ПСЖ излиза за задължителен успех срещу закъсалия Лил

Лил и Пари Сен Жермен ще се изправят един срещу друг в интригуващ двубой от седмия кръг на френската Лига 1. Срещата ще се проведе на стадион "Пиер Мороа" на 5 октомври от 21:45 часа, като главен съдия ще бъде Беноа Бастиен. Двата отбора влизат в мача с различни амбиции - домакините се опитват да се изкачат в горната половина на таблицата, докато парижани целят да затвърдят позициите си в челото на класирането.

Пари Сен Жермен заема второто място в класирането с 15 точки от 6 изиграни мача, като отборът има впечатляваща голова разлика от 12 отбелязани и само 4 допуснати гола. Лил се намира на седмата позиция с 10 точки от същия брой срещи, като е отбелязал 13 гола, но е допуснал 9. Разликата от 5 точки между двата отбора прави този мач особено важен за домакините, които с евентуална победа биха се доближили до върха, докато гостите имат възможност да затвърдят позициите си в челната тройка и да продължат борбата за титлата.

Лил демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача с две победи и три загуби. Отборът постигна важна победа в Лига Европа срещу Рома (0:1) на 2 октомври, но преди това претърпя загуба от Лион (0:1) на 28 септември в Лига 1. В предишния си европейски мач, Лил надделя над Бран (2:1) на 25 септември, но преди това бе разгромен от Ланс (3:0) на 20 септември. Единствената победа на тима в последните пет мача от Лига 1 дойде срещу Тулуза (2:1) на 14 септември. От своя страна, Пари Сен Жермен показва отлична форма с четири победи и само една загуба в последните си пет мача. Парижани впечатлиха с победа над Барселона (1:2) в Шампионската лига на 1 октомври, след като преди това надделяха над Оксер (2:0) на 27 септември. Единственото поражение на ПСЖ дойде от Марсилия (1:0) на 22 септември, но преди това отборът разгроми Аталанта (4:0) в Шампионската лига на 17 септември и победи Ланс (2:0) на 14 септември.

Историята на последните пет срещи между Лил и Пари Сен Жермен е категорично в полза на парижани с четири победи и едно равенство. Последният двубой между двата отбора се състоя на 1 март 2025 г. на "Парк де Пренс", където ПСЖ постигна убедителна победа с 4:1. Тогава за домакините се разписаха Брадли Баркола (6'), Маркиньос (22'), Усман Дембеле (28') и Дезире Дуе (37'), а за Лил почетното попадение отбеляза Джонатан Дейвид (80'). Преди това, на 1 септември 2024 г., ПСЖ отново надделя над Лил с 3:1 на "Пиер Мороа", като Витиня реализира дузпа, а Брадли Баркола (36') и Рандал Коло Муани (90') също се разписаха за гостите, докато Едон Жегрова (78') отбеляза за домакините. Единственото равенство в последните пет мача дойде на 17 декември 2023 г., когато двата отбора завършиха 1:1 на "Пиер Мороа", с голове на Джонатан Дейвид (90') за Лил и Килиан Мбапе от дузпа за ПСЖ.

Хакон Арнар Харалдсон се очертава като ключов играч за Лил в този сезон. 21-годишният исландски полузащитник е отбелязал 2 гола в 5 мача от Лига 1, като е изиграл общо 463 минути. Въпреки че не е записал асистенции, Харалдсон е опасен в атака с 12 удара, от които 2 са били точни. Интересното е, че той е особено активен през първото полувреме, където има очаквани голове от 0.29 спрямо 0.11 през второто. В последните си два мача срещу ПСЖ, Харалдсон е имал ограничено влияние, като е започнал като титуляр само в един от тях и е изиграл общо 67 минути като резерва в другите две срещи. От страна на ПСЖ, Витиня се утвърждава като двигател в средата на терена. Португалският полузащитник има 1 гол и впечатляващите 3 асистенции в 6 мача от Лига 1 този сезон. Той е изключително активен в атака с 13 удара, от които 5 са били точни. Витиня има богат опит срещу Лил, като в последните им 5 срещи е записал 1 гол и 1 асистенция. Особено запомнящо се беше представянето му през септември 2024 г., когато реализира дузпа и получи висока оценка 7.23. Неговата способност да разпределя топката и да създава голови положения го прави ключов фактор за атаката на парижани.