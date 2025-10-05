Лил - ПСЖ (съставите)

Отборите на Лил и Пари Сен Жермен излизат в среща от 7-ия кръг на френската Лига 1.



Двубоят стартира от 21:45 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите развитието му в реално време.

Лил е последният отбор, който открадна титлата от Пари Сен Жермен, а сега парижани водят с пет точки спрямо днешния си съперник в навечерието на мача. Шампионите пък изглежда, че към момента имат една идея по-стабилна конкуренция спрямо последните четири сезона и изненадващо или не все още столичният гранд не се е откъснал спрямо другите отбори, стана прекалено рано преди година.

Le XI Lillois pour affronter le PSG ⚔️



Avec le retour du capitaine Benjamin André 🔙#LOSCPSG pic.twitter.com/awzCN93fXE — LOSC (@losclive) October 5, 2025

В щаба на домакините личеше едно интересно име. Това бе Итън Мбапе, който заедно с брат си Килиан Мбапе бе част от редиците на парижани до лятото на 2024 г. Младият Мбапе обаче бе разпределен на резервната скамейка за старта ан двубоя, а вместо него сред титулярите стартира опитния Оливие Жиру,



Подобно на сблъсъка от Шампионската лига срещу Барселона през седмицата днес също Луис Енрике не можа да разчита на звездите си Дембеле, Дуе, Кварацхелия, Маркиньос и Невеш. Витиня, Хакими и Мендеш пък бяха разпределени на резервната скамейка за първия съдийски сигнал, а младоците Мбайе и Маюлю отново бяха повикани на помощ. Сред по-опитните на терена пък стартираха Заир-Емери, Пачо, Рамош и Баркола.