Контузията на Баркола предизвика нов конфликт между ПСЖ и френската федерация

Полемиката между Пари Сен Жермен и Френската футболна федерация (FFF) отново се разгоря, след като Брадли Баркола беше освободен от националния отбор в понеделник. „Той има хронична контузия на дясното бедро от мача на парижкия клуб в Шампионската лига срещу Аталанта (4:0, на 17 септември)“, заявиха от FFF. Информация, която европейският клубен шампион сега оспорва.

Флориан Товен замени Брадли Баркола в състава на Франция

В изявление френският шампион разкритикува няколко действия на Федерацията, като започна с това, че „с изненада е научил за прессъобщението“ от нея. „Информацията, публикувана в това прессъобщение, по никакъв начин не съответства на медицинската информация, предоставена от медицинските екипи на Пари Сен Жермен“, се казва в него, като клубът след това обосновава обвинението. „Преди събирането на отбора и след мача от 7-ия кръг на Лига 1 срещу Лил [на 5 октомври], ПСЖ предаде на френския национален отбор медицински доклад за Брадли Баркола, който по никакъв начин не споменаваше хронична контузия след мача с Аталанта.“

Le Paris Saint-Germain a pris connaissance avec étonnement du communiqué de presse publié par la Fédération française de football ce lundi 6 octobre sur l’état de santé de Bradley Barcola.



Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux… — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 6, 2025

23-годишният играч беше титуляр в този мач в Италия, като дори записа асистенция, но не беше повикан за двубоя с Марсилия пет дни по-късно. Той отново игра срещу Оксер (на 27 септември) и отново започна като титуляр за отбора срещу Барселона (на 1 октомври) и Лил. „ПСЖ също така настоява, че медицинската тайна трябва да се спазва в полза на всички страни“, заключава парижкият клуб.

Това е поредната глава в напрегнатите отношения между ПСЖ и френската федерация, които бележат началото на този сезон, след като Усман Дембеле и Дезире Дуе се контузиха, докато бяха на лагер с „петлите“ миналия септември.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages