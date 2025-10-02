Томас Мюлер вече е германският играч с най-много трофеи в историята

Легендата на Байерн (Мюнхен) Томас Мюлер се превърна в най-успешният германски футболист, след като спечели 35-ти трофей в кариерата си. Поредият успех за ветерана дойде с новия му отбор Ванкувър Уайткaпс в сряда вечерта - шампионска титла на Канада.
Световният шампион от Бразилия през 2014-а г. отбеляза гол от дузпа – негов номер 300 в кариерата, след като Уайткапс се справи с 4:2 срещу градския съперник Ванкувър ФК. С тези 35 трофеи на сметката си, Мюлер изпреварва бившия си съотборник в Байерн и националния отбор Тони Кроос.
Легендарният офанзивен футболист обаче подчерта: "Днес ме интересува повече спечелването на канадското първенство, отколкото личната ми колекция от трофеи. Това е прекрасно число, но в крайна сметка това, което търся и което ми доставя удоволствие, е чувството с момчетата, с публиката“.
"Чувството да спечелим и да покажем, че не само можем да печелим титли, но и да се борим в трудни моменти, е страхотно. Знам, че вече сме спечелили канадското първенство четири пъти поред. Играете и срещу отбори от по-ниски лиги. Но все пак трябва да си свършите работата“, добави Мюлер.
Това бе четвърта поредна и общо пета шампионска титла на Канада за Уайткапс. С тази победа тимът се класира за Купата на КОНКАКАФ през новия сезон 2026.
Снимки: Gettyimages