Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Ванкувър Уайткапс
  3. Томас Мюлер вече е германският играч с най-много трофеи в историята

Томас Мюлер вече е германският играч с най-много трофеи в историята

  • 2 окт 2025 | 13:13
  • 1313
  • 0
Томас Мюлер вече е германският играч с най-много трофеи в историята

Легендата на Байерн (Мюнхен) Томас Мюлер се превърна в най-успешният германски футболист, след като спечели 35-ти трофей в кариерата си. Поредият успех за ветерана дойде с новия му отбор Ванкувър Уайткaпс в сряда вечерта - шампионска титла на Канада.

Световният шампион от Бразилия през 2014-а г. отбеляза гол от дузпа – негов номер 300 в кариерата, след като Уайткапс се справи с 4:2 срещу градския съперник Ванкувър ФК. С тези 35 трофеи на сметката си, Мюлер изпреварва бившия си съотборник в Байерн и националния отбор Тони Кроос.

Легендарният офанзивен футболист обаче подчерта: "Днес ме интересува повече спечелването на канадското първенство, отколкото личната ми колекция от трофеи. Това е прекрасно число, но в крайна сметка това, което търся и което ми доставя удоволствие, е чувството с момчетата, с публиката“.

"Чувството да спечелим и да покажем, че не само можем да печелим титли, но и да се борим в трудни моменти, е страхотно. Знам, че вече сме спечелили канадското първенство четири пъти поред. Играете и срещу отбори от по-ниски лиги. Но все пак трябва да си свършите работата“, добави Мюлер.

Това бе четвърта поредна и общо пета шампионска титла на Канада за Уайткапс. С тази победа тимът се класира за Купата на КОНКАКАФ през новия сезон 2026.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 07:44
  • 7057
  • 0
Гурбан Гурбанов: Не трябва да се отпускаме

Гурбан Гурбанов: Не трябва да се отпускаме

  • 2 окт 2025 | 07:01
  • 1149
  • 0
Петер Бош: Трябва да излизаме с тази нагласа във всеки мач

Петер Бош: Трябва да излизаме с тази нагласа във всеки мач

  • 2 окт 2025 | 06:42
  • 1194
  • 0
Марселино: Загубихме концентрация за 10 минути и получихме два гола

Марселино: Загубихме концентрация за 10 минути и получихме два гола

  • 2 окт 2025 | 05:34
  • 3386
  • 0
Юлманд: Липсва ни завършващият удар

Юлманд: Липсва ни завършващият удар

  • 2 окт 2025 | 05:09
  • 2417
  • 0
Мендилибар: Не ни е страх и от най-силните съперници

Мендилибар: Не ни е страх и от най-силните съперници

  • 2 окт 2025 | 04:47
  • 2512
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

  • 2 окт 2025 | 10:19
  • 4189
  • 10
Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

  • 2 окт 2025 | 08:00
  • 6639
  • 11
Евроволей 2026 във Варна, или в София?

Евроволей 2026 във Варна, или в София?

  • 2 окт 2025 | 10:09
  • 8519
  • 12
Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 11:15
  • 8789
  • 3
Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 07:44
  • 7057
  • 0
Григор Димитров се завръща на любим турнир

Григор Димитров се завръща на любим турнир

  • 2 окт 2025 | 09:52
  • 5146
  • 2