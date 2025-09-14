Мюлер след своя хеттрик за Ванкувър: Нямам рожден ден, имам мач

Томас Мюлер отбеляза хеттрик на 36-ия си рожден ден, за да помогне на Ванкувър Уайткапс да се класират за плейофите на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада с най-голямата победа в историята на клуба - 7:0 над Филаделфия. Мюлер реализира две дузпи през първото полувреме и отбеляза с глава последния гол в 88-ата минута. Той също така асистентира за Еманюел Саби, който вкара две попадения.

„Нямам рожден ден, имам ден за мач. Получих няколко телефонни обаждания от приятели и всички ми казаха едно и също: вкарай голове. И това направихме. Филаделфия все още е на върха на лигата. Да спечелиш със 7:0 срещу тях, дори у дома, е много специален ден“, каза бившият играч на Байерн Мюнхен и Германия Мюлер.

Победата донесе на Уайткапс място в плейофите на Западната конференция. Сега те насочват вниманието си към турнира от Канадското първенство, където ще се изправят срещу Фордж ФК в полуфинален реванш във вторник, като първата среща приключи 2:2.

„Можем да се гордеем два дни, а след това ще продължим“, каза Мюлер.