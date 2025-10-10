Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави Карлос Насар за спечелването на трета световна титла на шампионата по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия, съобщиха от пресцентъра на парламента.
"Уверявам Ви, че Вашето представяне в най-престижния за тежкоатлетите форум за пореден път събра милиони българи пред телевизионните екрани и изпълни сърцата ни с искрена радост и неприкрита гордост", посочва Киселова в поздравителния адрес.
Председателят на парламента отбелязва, че с вълнение е проследила представянето на Карлос Насар на изключително силния шампионат и се е радвала на всеки негов успешен опит. "Възхитих се на Вашата целеустременост, воля и непоклатимост, с която грабнахте не само титлата, но и постигнахте световен рекорд в изтласкването", подчертава Наталия Киселова.
"Вие завоювахте трета световна титла в трета различна категория, което е доказателство за положения от Вас труд и отдаденост на спорта, посочва председателят на парламента. Въпреки трудностите по време на състезанието, Вашите усилени тренировки и концентрация, увереността, която имате във Вашия екип и в собствените си сили, Ви изкачиха до златното отличие", отбелязва тя.
„Продължавайте все така уверено и безапелационно да печелите важните битки, да покорявате най-високите спортни върхове и да бъдете прекрасен пример за всички нас! Само ЦСКА!“, пожелава в поздравителния адрес председателят на Народното събрание.
Снощи Карлос Насар стана световен шампион за трети път в кариерата си в новата за него категория до 94 килограма на шампионата на планетата във Фьорде. След колеблив старт и едва четвърто място след изхвърлянето, в изтласкването българинът бе над всички с успешни опити от 210, 219 и световен рекорд на 222 килограма, за да събере двубой от 395 килограма.