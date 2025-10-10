Наталия Киселова поздрави Карлос Насар

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави Карлос Насар за спечелването на трета световна титла на шампионата по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия, съобщиха от пресцентъра на парламента.

Велик и несломим! Карлос Насар се завърна от ада, за да стане отново световен шампион!

"Уверявам Ви, че Вашето представяне в най-престижния за тежкоатлетите форум за пореден път събра милиони българи пред телевизионните екрани и изпълни сърцата ни с искрена радост и неприкрита гордост", посочва Киселова в поздравителния адрес.

Кодиционния треньор на Насар: Карлос не е изпускал щанга от един месец

Председателят на парламента отбелязва, че с вълнение е проследила представянето на Карлос Насар на изключително силния шампионат и се е радвала на всеки негов успешен опит. "Възхитих се на Вашата целеустременост, воля и непоклатимост, с която грабнахте не само титлата, но и постигнахте световен рекорд в изтласкването", подчертава Наталия Киселова.

Ицо към Карлос Насар: Можеш да вдигнеш целия свят

"Вие завоювахте трета световна титла в трета различна категория, което е доказателство за положения от Вас труд и отдаденост на спорта, посочва председателят на парламента. Въпреки трудностите по време на състезанието, Вашите усилени тренировки и концентрация, увереността, която имате във Вашия екип и в собствените си сили, Ви изкачиха до златното отличие", отбелязва тя.

Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

„Продължавайте все така уверено и безапелационно да печелите важните битки, да покорявате най-високите спортни върхове и да бъдете прекрасен пример за всички нас! Само ЦСКА!“, пожелава в поздравителния адрес председателят на Народното събрание.

Карлос: Една от най-ценните ми титли - мисията е изпълнена

Снощи Карлос Насар стана световен шампион за трети път в кариерата си в новата за него категория до 94 килограма на шампионата на планетата във Фьорде. След колеблив старт и едва четвърто място след изхвърлянето, в изтласкването българинът бе над всички с успешни опити от 210, 219 и световен рекорд на 222 килограма, за да събере двубой от 395 килограма.