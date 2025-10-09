Популярни
»
  Карлос: Една от най-ценните ми титли - мисията е изпълнена

Карлос: Една от най-ценните ми титли - мисията е изпълнена

  • 9 окт 2025 | 22:22
  • 4859
  • 5

Новият стар световен шампион Карлос Насар бе много радостен от златния медал от първенството във Фьорде. Българският щангист смята, че мисията да се чуе българският химн е изпълнена, което е била основната цел, като определи това като една от най-ценните му титли.

"Предпочетох да не взимам медал в изхвърлянето, отколкото сребърен. Знаете, че изхвърлянето не го можем много-много, макар последната година да ми се получаваше. Това е една от най-ценните ми титли. Много хора ме подкрепяха и очакваха титлата. Аз ги накарах за момент да се съмняват, но се преборих. Дадох на хората, което заслужават - чухме българския химн. Много хора пяха “българи юнаци”, така че мисията е изпълнена.

"Накарах иранците да усетят българската сила. По-лошото за тях е, че им дадох малко надежда, че могат да спечелят и тогава ги ударих. Пълна почивка няма никога, не спираме да работим. Обичам това, което правя и съм удовлетворен", каза Насар.

