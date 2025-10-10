Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

Карлос Насар спечели третата си световна титла по вдигане на тежести. Родният атлет грабна златния медал в надпреварата до 94 кг. на първенството във Фьорде с много силно второ движение. В изтласкването българинът постави нов световен рекорд от 222 кг и навакса изоставането си от изхвърлянето.

Велик и несломим! Карлос Насар се завърна от ада, за да стане отново световен шампион!

Така Насар вече е подобрявал върхови постижения на света в четири различни категории - до 81 кг, до 89 кг, до 96 кг и в сегашната му. Вчерашното му постижение е 13-о подобряване на световен рекорд за неговата кариера до момента. От тях шест са в изтласкването, четири в двубоя и три в изхвърлянето на различните категории.