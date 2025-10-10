Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

  • 10 окт 2025 | 09:57
  • 280
  • 0

Карлос Насар спечели третата си световна титла по вдигане на тежести. Родният атлет грабна златния медал в надпреварата до 94 кг. на първенството във Фьорде с много силно второ движение. В изтласкването българинът постави нов световен рекорд от 222 кг и навакса изоставането си от изхвърлянето.

Велик и несломим! Карлос Насар се завърна от ада, за да стане отново световен шампион!
Велик и несломим! Карлос Насар се завърна от ада, за да стане отново световен шампион!

Така Насар вече е подобрявал върхови постижения на света в четири различни категории - до 81 кг, до 89 кг, до 96 кг и в сегашната му. Вчерашното му постижение е 13-о подобряване на световен рекорд за неговата кариера до момента. От тях шест са в изтласкването, четири в двубоя и три в изхвърлянето на различните категории.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Иван Русев и Красимир Тодоров преодоляха квалификациите на двойки мъже в Истанбул

Иван Русев и Красимир Тодоров преодоляха квалификациите на двойки мъже в Истанбул

  • 10 окт 2025 | 01:30
  • 627
  • 0
Литков: Знаехме, че Карлос ще тласне, колкото му трябва

Литков: Знаехме, че Карлос ще тласне, колкото му трябва

  • 9 окт 2025 | 23:09
  • 5391
  • 1
Кодиционния треньор на Насар: Карлос не е изпускал щанга от един месец

Кодиционния треньор на Насар: Карлос не е изпускал щанга от един месец

  • 9 окт 2025 | 23:05
  • 8317
  • 2
Карлос: Една от най-ценните ми титли - мисията е изпълнена

Карлос: Една от най-ценните ми титли - мисията е изпълнена

  • 9 окт 2025 | 22:22
  • 17754
  • 23
Велик и несломим! Карлос Насар се завърна от ада, за да стане отново световен шампион!

Велик и несломим! Карлос Насар се завърна от ада, за да стане отново световен шампион!

  • 9 окт 2025 | 21:48
  • 116361
  • 196
Равенство за мъжете и загуба за жените на България в петия кръг на Eвропейското отборно

Равенство за мъжете и загуба за жените на България в петия кръг на Eвропейското отборно

  • 9 окт 2025 | 20:26
  • 1810
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Велик и несломим! Карлос Насар се завърна от ада, за да стане отново световен шампион!

Велик и несломим! Карлос Насар се завърна от ада, за да стане отново световен шампион!

  • 9 окт 2025 | 21:48
  • 116361
  • 196
Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

  • 10 окт 2025 | 08:00
  • 3814
  • 3
Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

  • 10 окт 2025 | 09:52
  • 702
  • 0
Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 10 окт 2025 | 07:00
  • 3732
  • 0
Световните квалификации продължават ударно с нови осем мача

Световните квалификации продължават ударно с нови осем мача

  • 10 окт 2025 | 07:28
  • 3025
  • 0