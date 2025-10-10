Пирели ще промени най-меките сликове заради Верстапен

Доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели планира за промени най-меките си сликове С6, след като гумите бяха остро критикувани от световния шампион Макс Верстапен. С6 се появиха този сезон, като идеята беше да се използват само на градски трасета или на писти, където нивото на сцепление е много ниско.

За последно тези сликове се използваха в Баку, като там пилотите предпочетоха да карат със средно твърдите гуми, които бяха С5, а Макс обясни, че в бъдеще Пирели “може да оставят гумите С6 у дома”.

Zandvoort, Monza, Baku, Singapore ✅



Just some trackside favourites since the summer break... 📸👇#F1 pic.twitter.com/ZKjuIcpmsO — Formula 1 (@F1) October 10, 2025

В Ред Бул отново са отказали да продадат Рейсинг Булс

“Мисля, че в един момент трябва да проведем разговор с Пирели и да им кажем, че просто могат да оставят тези гуми у дома - обясни Верстапен. - Те направиха целия уикенд много труден. До квалификацията нямаме точна база за сравнение със средно твърдите, в което няма никакъв смисъл.

“Вижте, ако тези гуми не работят тук… те не проработиха в Монако, не проработиха на “Имола”, не работиха и в Монреал. То наистина е по-добре да ги оставят у дома”, допълни в Баку Макс.

Кои са най-бързите пилоти във Формула 1?

Разбира се, моторспорт шефът на Пирели Марио Изола е наясно с тези реакции на Верстапен.

“Видях тези коментари, все още не съм имал възможност да говоря с Макс, но ще го направя. Във всеки случай, това не е спешен въпрос, тъй като нямаме планове да използваме С6 до края на годината”, обясни пред motorsport.com Изола.

Голямата цел на Кале Рованпера е Формула 1

Но първоначално плановете бяха С6 да се използват в Сингапур и Лас Вегас, след което Пирели промени програмата си, като Изола обясни, че в Лас Вегас заради ниските температури има опасност С6 да страдат от сериозен грейнинг.

“Ако искаме да открием нещо позитивно в избора на гуми за Баку, то това е несигурността за квалификацията - допълни Изола. - Някои пилоти искаха да използват С6, други - С5. Все пак, представянето на С6 е по-добро от това на С5, но разликата не е голяма, с десети от секундата.

“С6 не беше по-бавна, както твърди Макс, но беше по-трудна за използване. Има по-остри пикове и е по-непредвидима като поведение, така че не е лесно да използваш пълния потенциал на С6. В момента С5 и С6 са много близо като представяне, за догодина целта е разликата между тях да е по-голяма. Вече знаем какво трябва да направим за догодина, какво да променим в С6 за новата й хомологация, но за догодина всички модели гуми ще се различни. Разбирам коментарите на Макс, това, което казва той не се различава много от нашите анализи, така че не съм несъгласен с него.”

И Узбекистан иска старт от Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages