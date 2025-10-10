В Ред Бул отново са отказали да продадат Рейсинг Булс

Компанията за енергийни напитки Ред Бул отново е отказала да продаде втория си отбор във Формула 1 Рейсинг Булс. Информацията не е потвърдена, като се смята, че офертата е дошла от консорциум инвеститори, които искат да влязат във Формула 1 и предложената цена е била 2,3 милиарда долара.
Същият консорциум е направил оферти и за отборите на Алпин и Хаас, но и в тези случаи е получил отказ.
От 2026 година във Формула 1 отборите ще са 11, като новият тим е този на Кадилак, но всъщност основната част от програмата се финансира от собственика на TWG Global Марк Уолтър, като според независими анализатори инвестицията на застрахователния магнат в новия тим ще е поне 1 милиард долара. Но това се приема за добра инвестиция, тъй като цената на отбора във Формула 1 може много бързо да нарасне в пъти.
На цената, предложена за Рейсинг Булс се оценяват отборите от дъното на класирането, докато за тимове като Макларън, Мерцедес, Ферари и Ред Бул оценката надхвърля 4 милиарда долара.
Според британския журналист Джо Сейуърд, предишната оферта за Рейсинг Булс е била направена през август и е била за 2 милиарда долара, но както се разбира, също е била отхвърлена.
Снимки: Gettyimages