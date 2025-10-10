И Узбекистан иска старт от Формула 1

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали редовно заявява, че кандидатите за старт от световния шампионат стават все повече, като някои от тях са доста екзотични от гледна на моторните спортове.
Доменикали в последно време изброява Южна Корея, Тайланд, Португалия, Германия, Турция и ЮАР, а към тях трябва да се добавят Мароко, Руанда и отскоро и Узбекистан.
Британският журналист Джо Сейуърд съобщи, че по време на Гран При на Сингапур на “Марина бей” е имало делегация от Узбекистан, които са провели с шефовете на Формула 1 предварителни разговори за домакинство на старт от календара.
Узбекистан вече получи домакинството на галата на ФИА в началото на декември, като там ще са и изборите за нов президент на федерацията, което означава, че страната вече има много добри отношения с Мохамед бин Сулайем и екипа му.
Снимки: Gettyimages