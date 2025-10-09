Кои са най-бързите пилоти във Формула 1?

Кои са най-бързите пилоти този сезон във Формула 1? Този въпрос звучи просто, но отговорът му е доста по-сложен, тъй като представянето на всеки пилот зависи и от възможностите на автомобила, с който той се състезава.

Затова и от испанското радио Cope се допитаха по тази тема до пилота на Уилямс Карлис Сайнц.

Visualising those gaps out on track... ⏱️



This is what those pluses and minuses on the timing graphics really look like! 👀#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/Ls2tflAewf — Formula 1 (@F1) October 9, 2025

„В рамките на една обиколка най-бърз от всички е Шарл Леклер – беше категоричен Сайнц. – Но мисля, че двамата с Ландо Норис са на едно ниво в това отношение. В състезателно темпо обаче, за една цяла надпревара, най-бърз е Макс Верстапен.“

Сайнц обаче не пожела да отговори директно на въпроса кой ще е най-бърз измежду пилотите във Формула 1, ако те се състезават с идентични автомобили.

„Всичко зависи от това каква кола ще караме, защото ако сме с Ред Бул, Макс ще е най-бърз от всички – обясни Карлос. – Ако пък е Мерцедес, ще е много трудно да победим Джордж Ръсел, защото той се справя най-добре с тази кола. Ако караме Уилямс, това ще важи за мен и Алекс Албон. Всичко зависи от автомобила.“

