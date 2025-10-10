Танак избра колата от 2024 година за рали “Централна Европа”

Ойт Танак ще се състезава с Хюндай i20 N Rally1 от 2024 година, а не с автомобила на тима за този сезон в WRC в рали “Централна Европа” през следващата седмица. До края на кампанията в WRC остават три ралита, като първите две от тях: “Централна Европа” и “Япония” са на асфалт.

Световният шампион за 2019 година е взел това решение след като е пробвал на тест двете коли, като изпитанията са били веднага след края на рали “Чили”. Колата на Танак ще е без хибридна система, по изискванията за 2025 година, а естонецът вече беше изваден от номинациите на Хюндай за точки при конструкторите, за да може да сменя повече компоненти по автомобила.

What was your first car? 👀#WRC pic.twitter.com/gwng9EmQtU — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 10, 2025

Голямата цел на Кале Рованпера е Формула 1

След тестовете Танак е заявил на тима, че се чувства много по-комфортно зад волана на колата от 2024, която Хюндай използва в рали “Монте Карло” на старта на сезона, а автомобилът версия 2025 дебютира в рали “Канарски острови” през април, но пилотите на отбора имаха оплаквания от представянето му.

За рали “Централна Европа” Танак ще получи и нов двигател, който вече е извън разрешените за сезона, но тъй като не е заявен за точки при конструкторите, няма да получи обичайното наказание от 5 минути.

Ожие обеща на Рованпера да го гледа в пистовите състезания

Тиери Нювил и Адриен Фурмо ще карат колата за 2025 година другата седмица, като белгиецът е уверен, че този автомобил има по-голям потенциал за развитие и сравнението между него и Танак ще е интересно.

Решението на Рованпера дава шанс на Солберг?

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages