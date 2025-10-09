Помните ли как Ред Бул нае Ейдриън Нюи?

В края на 2025 година в Астън Мартин очакват едва ли не чудеса от най-успешния дизайнер в историята на Формула 1 Ейдриън Нюи. Голямата амбиция на собственика на тима Лорънс Строл е догодина отборът му да се бори за световната титла начело с двукратния световен шампион Фернандо Алонсо.

Нюи вече обясни, че е възможно Астън Мартин и да не успее още през 2026 да влезе в челото, но след това от базата на тима се чуват повече оптимистични сигнали.

Гюнтер Щайнер към Макларън: Подкрепете Пиастри!

Нека обаче се върнем почти 20 години назад, за да си припомним как Нюи започна работа с Ред Бул – началото на сътрудничеството, което донесе на тима най-големите му успехи във Формула 1. Разказът е на самия Нюи отпреди години.

„След две срещи с Диди Матешиц в Австрия все още не бяхме стигнали до темата за заплащането ми. Да питам за заплата винаги ми се е струвало странно, но заплащането е начинът, по който се вижда колко те цени работодателят ти, а за мен това е важно.

„Аз не се занимавах пряко с преговорите, но мнението ми беше, че ще поискам същата заплата, която получавах до този момент в Макларън, която пък беше равна на парите, които ми бяха предложили по-рано от Ягуар. Когато сумата е била съобщена на Ред Бул, аз дори не участвах в тази дискусия, но явно това не е било прието добре. Дори репликата е била: „Отпратете го да си ходи“, като не знам дали я е казал Диди Матешиц или доктор Хелмут Марко.

Има ли нужда Макс от помощ в битката за титлата?

„Да го кажем така, австрийците имаха нужда от убеждаване, че аз струвам тези пари, които искам. Разбрах, че Матешиц се е обадил на Герхард Бергер, за да се консултира с него. Герхард ми разказа за разговора, като Диди му е казал, че съм в Залцбург, но съм твърде скъп за Ред Бул и те не знаят какво да решат.

„Бергер е отговорил следното: „Решението ти ще зависи от това колко цениш това да подобриш представянето си с 1 секунда на обиколка.“ Много съм задължен на Герхард за тези думи.“

Нюи напусна Ред Бул след 20 години работа в тима и е в основата на двете серии по четири поредни титли на Себастиан Фетел и Макс Верстапен.

Марк Уебър коментира евентуалния трансфер на Пиастри във Ферари

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages