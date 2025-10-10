Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Черноломец (Попово)
  Илиян Станчев: Мачовете за купата на България са полезни за нас и радост за феновете ни

Илиян Станчев: Мачовете за купата на България са полезни за нас и радост за феновете ни

  • 10 окт 2025 | 13:24
  • 431
  • 0

В неделя, Черноломец (Попово) приема едноименния тим на град Севлиево. Срещата е от 1/32 финалите на турнира за купата на България.

„Мачовете от турнира за купата на България са полезни за отбори като нашия, защото ни дават реална представа за нивото ни. Но най-вече са радост за феновете ни. През миналия сезон достигнахме до двубой с Лудогорец (Разград), лицето на българския футбол през последните близо 15 години. Какво по-хубаво от това да излезеш на терена срещу най-силният. Предстои ни мач срещу Севлиево. Даваме си сметка, че ще играем срещу отбор от професионалния футбол. Подготвени футболисти, които водят всекидневен тренировъчен процес. Не се плашим от него обаче. Имаме си нашите достойнства като отбор. Излизаме да се надиграваме. Ще търсим победата за да зарадваме нашите фенове“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.

