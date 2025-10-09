Популярни
Шампионатни мачове извън Германия не са вариант за Бундеслигата

  • 9 окт 2025 | 18:07
Изпълнителният директор на Бундеслигата Марк Ленц заяви, че Германската футболна лига няма никакъв интерес към това да провежда шампионатни мачове в чужди страни. Ленц каза това в отговор на решението на УЕФА да позволи двубоя от испанското първенство между Барселона и Виляреал през декември да се играе в Маями, а мачът между Милан и Комо от италианската Серия "А" да се проведе в Пърт през февруари.

Историческо: Ла Лига потвърди, че Виляреал - Барселона ще се играе в Маями
"Подобни мачове със сигурност ще бъдат от полза за маркетинга. Но това не е основата на нашия бизнес и не е социалната основа, на която разчитаме. В този ред на мисли ние нямаме никакви планове да правим подобно нещо", каза Ленц, цитиран от ДПА.

УЕФА твърдо се противопоставиха на мачове от местните лиги, които да се играят в чужбина
Според него провеждането на подобен мач в чужбина може да донесе допълнителни приходи на лигата от около 20 милиона евро, които при преразпределение между всички отбори ще доведе до приходи от около 1 милион за всеки един от тях.

"Не съм сигурен, че с този един милион евро допълнително ще се вдигне конкуренцията в самото първенство. За мен има други проблеми, които са много по-важни за решаване", добави той.

Европейският парламент чрез знакова резолюция подкрепи визията на УЕФА за бъдещето на футбола
Габриел Мартинели призна, че иска да се завърне в Коринтианс

