  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Мика Хакинен предрече преди 2 години успехите на Макларън

Мика Хакинен предрече преди 2 години успехите на Макларън

  • 9 окт 2025 | 15:50
  • 368
  • 0

В Сингапур Макларън спечели втората си поредна световна титла при конструкторите в последните два сезона, като тя стана факт 6 кръга преди края на кампанията.

И специалистите отново се сетиха за преобразяването на Макларън, на което станахме свидетели в последните 10 години. През 2015 тимът беше на дъното с проблематичната система за задвижване на Хонда, а преди 8 години Макларън заемаше 9-ото място при конструкторите с едва 30 точки.

През 2023 година Макларън започна сезона с най-бавния автомобил във Формула 1. В първите две състезания пилотите на тима не успяха да спечелят нито една точка.

И преди Гран При на Канада пред 2023 година двукратният световен шампион във Формула 1 Мика Хакинен направи много смела прогноза.

„Единствената изненада, която ще видим оттук нататък, ще е свързана с възможния прогрес на Макларън в следващите два месеца. Що се отнася до скоростта на колата, Макларън най-вероятно ще може да се бори с Ред Бул“, заяви Хакинен, а изявленията му стана обект на множество шеги и дори подигравки.

Но за Австрия колата на Макларън получи сериозен пакет подобрения и промени и след това Ландо Норис записа седем подиума, като в шест от тези случай той завърши втори. През 2024 Макларън се върна в челото, спечели титлата при конструкторите, а Норис беше най-сериозният преследвач на Макс Верстапен в битката за титлата при пилотите. Този сезон превъзходството на Макларън е още по-ясно изразено в сравнение с втората половина на миналата година. И прогнозата на Мика се оказа напълно точна, но най-вероятно той е разполагал с вътрешна информация, като е решил да се довери на възможностите на екипа.

Снимки: Gettyimages

