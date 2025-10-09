Джони Хърбърт: Бронята на Пиастри започва да се пропуква

Лидерът в класирането във Формула 1 Оскар Пиастри не успя да се пребори със съотборника си Ландо Норис за третото място в Гран При на Сингапур в неделя, а след инцидента между двамата след старта коментира ядосано по радиото, че това „не е честно“, след като поиска от Макларън да накарат Ландо да му отстъпи позицията.

„В коментарите и изказванията на Оскар виждаме как бронята му започва да се пропуква – обясни бившият пилот във Формула 1 Джони Хърбърт. – Този хладнокръвен Оскар, за когото говорихме в началото на сезона вече го няма.

Марк Уебър коментира евентуалния трансфер на Пиастри във Ферари

„Напрежението расте и предимство в битката за титлата ще има този, който е по-устойчив психически. Пиастри трябва да се справи с негативните последствия от Сингапур и да запази положителния си подход за следващия старт.

„Резултатът от Сингапур не е идеален за Ландо, но той отново намали аванса на Оскар и сега разликата между двамата е 22 точки. Норис се справя отлично на пистата и увеличава натиска върху Пиастри. Норис отново демонстрира, че има скорост и представянето на двамата пилоти на Макларън е много близко.

Помните ли как Ред Бул нае Ейдриън Нюи?

„Сега остава да разберем кой от двамата е по-устойчив психически, а след като титлата при конструкторите е вече осигурена, то в Макларън трябва да оставят двамата им пилоти свободно да се борят един срещу друг на пистата.“

Гюнтер Щайнер към Макларън: Подкрепете Пиастри!

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages