Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Джони Хърбърт: Бронята на Пиастри започва да се пропуква

Джони Хърбърт: Бронята на Пиастри започва да се пропуква

  • 9 окт 2025 | 14:55
  • 341
  • 0

Лидерът в класирането във Формула 1 Оскар Пиастри не успя да се пребори със съотборника си Ландо Норис за третото място в Гран При на Сингапур в неделя, а след инцидента между двамата след старта коментира ядосано по радиото, че това „не е честно“, след като поиска от Макларън да накарат Ландо да му отстъпи позицията.

„В коментарите и изказванията на Оскар виждаме как бронята му започва да се пропуква – обясни бившият пилот във Формула 1 Джони Хърбърт. – Този хладнокръвен Оскар, за когото говорихме в началото на сезона вече го няма.

Марк Уебър коментира евентуалния трансфер на Пиастри във Ферари
Марк Уебър коментира евентуалния трансфер на Пиастри във Ферари

„Напрежението расте и предимство в битката за титлата ще има този, който е по-устойчив психически. Пиастри трябва да се справи с негативните последствия от Сингапур и да запази положителния си подход за следващия старт.

„Резултатът от Сингапур не е идеален за Ландо, но той отново намали аванса на Оскар и сега разликата между двамата е 22 точки. Норис се справя отлично на пистата и увеличава натиска върху Пиастри. Норис отново демонстрира, че има скорост и представянето на двамата пилоти на Макларън е много близко.

Помните ли как Ред Бул нае Ейдриън Нюи?
Помните ли как Ред Бул нае Ейдриън Нюи?

„Сега остава да разберем кой от двамата е по-устойчив психически, а след като титлата при конструкторите е вече осигурена, то в Макларън трябва да оставят двамата им пилоти свободно да се борят един срещу друг на пистата.“

Гюнтер Щайнер към Макларън: Подкрепете Пиастри!
Гюнтер Щайнер към Макларън: Подкрепете Пиастри!
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Има ли нужда Макс от помощ в битката за титлата?

Има ли нужда Макс от помощ в битката за титлата?

  • 9 окт 2025 | 09:54
  • 1078
  • 2
Марк Уебър коментира евентуалния трансфер на Пиастри във Ферари

Марк Уебър коментира евентуалния трансфер на Пиастри във Ферари

  • 9 окт 2025 | 09:34
  • 2488
  • 0
Оспорвани борби във всички класове на офроуд надпреварата "Кралят на траяла 2025"

Оспорвани борби във всички класове на офроуд надпреварата "Кралят на траяла 2025"

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 1225
  • 0
Ягуар спасява Да Коща от драмите в Порше

Ягуар спасява Да Коща от драмите в Порше

  • 8 окт 2025 | 18:58
  • 727
  • 0
Пилоти от Формула 1 учат YouTube звезда да кара

Пилоти от Формула 1 учат YouTube звезда да кара

  • 8 окт 2025 | 18:34
  • 2683
  • 0
25 години откакто Шумахер спечели първата си титла с Ферари

25 години откакто Шумахер спечели първата си титла с Ферари

  • 8 окт 2025 | 17:59
  • 6007
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

  • 9 окт 2025 | 13:26
  • 2145
  • 4
Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

  • 9 окт 2025 | 15:00
  • 1830
  • 2
Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

  • 9 окт 2025 | 15:17
  • 441
  • 0
Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 21915
  • 20
Над 15 000 продадени билета за България - Турция

Над 15 000 продадени билета за България - Турция

  • 9 окт 2025 | 12:32
  • 7785
  • 19
Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

  • 9 окт 2025 | 10:53
  • 18486
  • 13