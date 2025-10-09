Гюнтер Щайнер към Макларън: Подкрепете Пиастри!

Бившият шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер насърчи Макларън да подкрепи битката на Оскар Пиастри за световната титла. В момента тимът гарантира равнопоставеност на двамата си пилоти и полага сериозни усилия Оскар Пиастри и Ландо Норис да се борят като равни.

Между двамата пилоти на тима има напрежение, което се покачи след последния инцидент в Сингапур, но Андреа Стела и Зак Браун засега контролират напълно положението в Макларън.

„Това, което видяхме от Макларън в Сингапур, не беше шоу като за битка за световната титла – коментира Щайнер. – Или тимът трябва да остави двамата пилоти да се състезават, или ако се притесняват, че ще загубят битката за титлата, то трябва да решат кой от двамата си пилоти ще подкрепят.“

След това италианецът обясни, че Макларън трябва да подкрепи Пиастри, тъй като той води в шампионата.

„Оскар има повече точки от Ландо, съжалявам, нямам нищо против Ландо, това не е лично – допълни Щайнер. – Оскар беше лдер в първите две трети от шампионата и е в по-добра позиция. Сега му остава да вземе световната титла.

„Защото ако Макларън загубят битката за титлата при пилотите, това няма да е никак добре. И двамата пилоти ще са нещастни. Като имаш пилот №1, поне единият от двамата ще е щастлив.“

Щайнер даде и един съвет на Зак Браун относно управлението на пилотите, който пак е свързан с избора на първи и втори пилот.

„Пилотите на Макларън трябваше да се състезават до този момент. Сега тимът трябва да подкрепи единия от тях. Миналата година Макларън не успя да спечели титлата при пилотите. Ако тази година битката им продължи като това, което видяхме в Сингапур, титлата изобщо не е сигурна.

„Все пак, мисля, че Макларън ще вземе титлата при пилотите, защото накрая ще подкрепят повече единия си пилот. Иначе ще я изпуснат.“

Тези изказвания на Щайнер са провокирани от завръщането в челото на Макс Верстапен, като световният шампион спечели две победи и едно второ място в последните три състезания. 6 кръга преди края на сезона Пиастри има аванс от 22 точки пред Норис, а Верстапен е на 63 пункта от лидера.

