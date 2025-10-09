Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Гюнтер Щайнер към Макларън: Подкрепете Пиастри!

Гюнтер Щайнер към Макларън: Подкрепете Пиастри!

  • 9 окт 2025 | 11:57
  • 204
  • 0

Бившият шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер насърчи Макларън да подкрепи битката на Оскар Пиастри за световната титла. В момента тимът гарантира равнопоставеност на двамата си пилоти и полага сериозни усилия Оскар Пиастри и Ландо Норис да се борят като равни.

Между двамата пилоти на тима има напрежение, което се покачи след последния инцидент в Сингапур, но Андреа Стела и Зак Браун засега контролират напълно положението в Макларън.

Марк Уебър коментира евентуалния трансфер на Пиастри във Ферари
Марк Уебър коментира евентуалния трансфер на Пиастри във Ферари

„Това, което видяхме от Макларън в Сингапур, не беше шоу като за битка за световната титла – коментира Щайнер. – Или тимът трябва да остави двамата пилоти да се състезават, или ако се притесняват, че ще загубят битката за титлата, то трябва да решат кой от двамата си пилоти ще подкрепят.“

След това италианецът обясни, че Макларън трябва да подкрепи Пиастри, тъй като той води в шампионата.

Хамилтън се върна към стар проблем на Ферари от този сезон
Хамилтън се върна към стар проблем на Ферари от този сезон

„Оскар има повече точки от Ландо, съжалявам, нямам нищо против Ландо, това не е лично – допълни Щайнер. – Оскар беше лдер в първите две трети от шампионата и е в по-добра позиция. Сега му остава да вземе световната титла.

„Защото ако Макларън загубят битката за титлата при пилотите, това няма да е никак добре. И двамата пилоти ще са нещастни. Като имаш пилот №1, поне единият от двамата ще е щастлив.“

Щайнер даде и един съвет на Зак Браун относно управлението на пилотите, който пак е свързан с избора на първи и втори пилот.

„Пилотите на Макларън трябваше да се състезават до този момент. Сега тимът трябва да подкрепи единия от тях. Миналата година Макларън не успя да спечели титлата при пилотите. Ако тази година битката им продължи като това, което видяхме в Сингапур, титлата изобщо не е сигурна.

„Все пак, мисля, че Макларън ще вземе титлата при пилотите, защото накрая ще подкрепят повече единия си пилот. Иначе ще я изпуснат.“

Има ли нужда Макс от помощ в битката за титлата?
Има ли нужда Макс от помощ в битката за титлата?

Тези изказвания на Щайнер са провокирани от завръщането в челото на Макс Верстапен, като световният шампион спечели две победи и едно второ място в последните три състезания. 6 кръга преди края на сезона Пиастри има аванс от 22 точки пред Норис, а Верстапен е на 63 пункта от лидера.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Има ли нужда Макс от помощ в битката за титлата?

Има ли нужда Макс от помощ в битката за титлата?

  • 9 окт 2025 | 09:54
  • 720
  • 2
Марк Уебър коментира евентуалния трансфер на Пиастри във Ферари

Марк Уебър коментира евентуалния трансфер на Пиастри във Ферари

  • 9 окт 2025 | 09:34
  • 1941
  • 0
Оспорвани борби във всички класове на офроуд надпреварата "Кралят на траяла 2025"

Оспорвани борби във всички класове на офроуд надпреварата "Кралят на траяла 2025"

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 1189
  • 0
Ягуар спасява Да Коща от драмите в Порше

Ягуар спасява Да Коща от драмите в Порше

  • 8 окт 2025 | 18:58
  • 700
  • 0
Пилоти от Формула 1 учат YouTube звезда да кара

Пилоти от Формула 1 учат YouTube звезда да кара

  • 8 окт 2025 | 18:34
  • 2502
  • 0
25 години откакто Шумахер спечели първата си титла с Ферари

25 години откакто Шумахер спечели първата си титла с Ферари

  • 8 окт 2025 | 17:59
  • 5864
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 15506
  • 9
Световните квалификации се завръщат с осем мача

Световните квалификации се завръщат с осем мача

  • 9 окт 2025 | 07:40
  • 8760
  • 1
Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

  • 9 окт 2025 | 09:34
  • 3256
  • 7
Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

  • 9 окт 2025 | 10:53
  • 7555
  • 4
Левски постави цена на Марин Петков

Левски постави цена на Марин Петков

  • 9 окт 2025 | 09:04
  • 10051
  • 6
Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

  • 9 окт 2025 | 07:07
  • 4157
  • 0