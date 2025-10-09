Популярни
  2. Реал Сосиедад
  3. Затънал тим от Ла Лига се е свързал с Тиаго Мота

Затънал тим от Ла Лига се е свързал с Тиаго Мота

  • 9 окт 2025 | 14:49
  • 367
  • 0
Затънал тим от Ла Лига се е свързал с Тиаго Мота

Ръководството на Реал Сосиедад сериозно обмисля възможна треньорска смяна след разочароващото начало на сезона, заради което тимът се намира чак на предпоследната 19-а позиция в класирането на Ла Лига, съобщава журналистът Матео Морето.

Тиаго Мота е отказал на Монако
Тиаго Мота е отказал на Монако

През лятото баските назначиха за свой наставник Серхио Франсиско след напускането на дългогодишния им треньор Иманол Алгуасил. В досегашните си осем шампионатни мача под негово ръководство обаче “чури урдин” са спечелили само пет точки след едва една победа, две равенства и пет загуби. Ето защо в Реал Сосиедад са готови да се разделят с 46-годишния наставник. За негов наследник те са харесали Тиаго Мота, който е свободен от март насам, когато беше освободен от Ювентус. От клуба вече са се свързали с бившия треньор на Дженоа, Специя и Болоня, като все още очакват неговия отговор. Друг разглеждан вариант е Франсиско Хавиер Гарсия Пимиента, който за последно беше начело на Севиля.

Снимки: Gettyimages

