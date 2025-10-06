Популярни
  • 6 окт 2025 | 23:08
Тиаго Мота е отказал на Монако

Бившият наставник на Ювентус Тиаго Мота е бил сред кандидатите за заместник на Ади Хютер в Монако, но е отказал предложението, твърди Фабрицио Романо.

Хютер е начело на "монегаските" от 2023 година. Ръководството на клуба вече търси нов старши треньор заради неубедителните резултати на тима от началото на сезона.

В момента Монако заема пето място в класирането на Лига 1 с актив от 13 точки. В Шампионската лига отборът се намира в долната част на таблицата след като в първите си два мача допусна загуба от Брюж с 1:4 и завърши наравно 2:2 с Манчестър Сити.

Тиаго Мота е без клуб, след като напусна Ювентус през март тази година.

