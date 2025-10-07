Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Сосиедад
  Следващите три мача ще решат бъдещето на треньора Франсиско в Реал Сосиедад

Следващите три мача ще решат бъдещето на треньора Франсиско в Реал Сосиедад

  • 7 окт 2025 | 15:25
  • 195
  • 0

Следващите три мача ще бъдат решаващи за бъдещето на старши треньора на Реал Сосиедад Серхио Франсиско, съобщава Marca. 46-годишният испанец може да бъде уволнен, ако се представи слабо в тези мачове. Франсиско е начело на Реал Сосиедад от юли 2025 г. Под негово ръководство отборът е спечелил веднъж, завършил е наравно два пъти и е загубил пет пъти. В момента те са на 19-то място в класирането на Ла Лига, с 5 точки от 8 мача. Реал Сосиедад има визита срещу Селта Виго на 19 октомври, срещу Севиля у дома на 24 октомври и срещу Нейгейра за Купата на Краля като гост на 29 октомври.

Реал Сосиедад удари дъното след нов провал
Реал Сосиедад удари дъното след нов провал
Снимки: Gettyimages

