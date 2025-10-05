Популярни
Дербито между ЦСКА и Лудогорец остана без победител, отменен гол за разградчани и червен картон за домакините – на живо с анализа на Кирил Динчев след 0:0
Реал Сосиедад удари дъното след нов провал

  • 5 окт 2025 | 21:39
  • 953
  • 0

Реал Сосиедад се свлече в зоната на изпадащите в Ла Лига и е с равен актив с последния Майорка, след като допусна ново поражение. Този път, в двубой от 8-ия кръг, “чури урдин” загубиха вкъщи с 0:1 от Райо Валекано, който досега беше под чертата. Алфонсо Еспино реализира гола за столичани в 84-тата минута.

Останаха обаче сериозни съмнения, че при атаката за попадението топката беше напуснала терена. Така и не се разбра напълно дали Рациу е успял да я запази в очертанията на игрището, но голът си беше зачетен.

Така Сосиедад вече има пет загуби в последните си шест двубоя, като спечели единствено срещу Майорка. Отделно тимът има и две равенства, което описва идеално състоянието на състава.

В същото време тази победа за Райо е от огромно значение, след като досега тимът имаше само един успех - още в първия кръг.

