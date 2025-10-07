Къде България ще е домакин на двубоите от ЕвроВолей 2026?

Президентът на Българската федерация по волейбол (БФВ) Любо Ганев бе гост във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Легендата вчера навърши 60 години и е изключително горд от постиженията на българския волейбол през 2026 година.

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

“Към момента България ще е домакин на Евроволей 2026 във Варна. Ние бяхме заявили Варна преди повече от 1 година, когато кандидатствахме. Общинският съвет във Варна е гласувал една много голяма сума, която е 420 000 лева, за подкрепа на организирането на това Европейско първенство. След този успех, който направи България на Световното първенство от самата Европейска конфедерация по волейбол (CEV) ми казаха:

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

“Любо вие трябва да използвате този фурор и момента и да направите сега. Вие, на практика, ще имате първи домакински ма, след като сте станали световни вицешампиони.”

Любо Ганев пред Sportal.bg: Продължаването на договора на Бленджини е най-логичното нещо

Знам, че в момента текат усилени разговори между CEV, Община “София” и Министерството на младежта и спорта. Защото, за да се случи една смяна, трябва няколко фактора да са налице. Първо CEV трябва да е съгласна. Второ трябва да се види дали залата е свободна. Трето трябва да се види дали общината, която иска да е домакин, ще подкрепи, ще помогне. Това не се само финансова помощ. Едно такова събитие води след себе си и много други неща”, заяви Любо Ганев специално пред Sportal.bg.

“Със сигурност ще се знае на 7 ноември. Щом като билетите бъдат пуснати в продажба вече не може да има никаква смяна. Почти няма шанс Националният стадион “Васил Левски” да приеме ЕвроВолей 2026”, добави Любо Ганев.