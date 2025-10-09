Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България ще е домакин на турнир от VNL през 2027 година

България ще е домакин на турнир от VNL през 2027 година

  • 9 окт 2025 | 13:55
  • 1903
  • 0

Президентът на Българската федерация по волейбол (БФВ) Любо Ганев, разкри пред Sportal.bg, че България ще е домакин на турнир от Волейболната лига на нациите (VNL).

„Имаме договорена Лига на нациите за 2027 година. Няколко български града имат желание и условията да са домакини във VNL. Нас не ни интересуват само финансите, но трябва да се правят и други събития. Апелирам и призовавам всички общини да правят и други събития около мачовете. Така ще направим изживяването по-атрактивно, за да може който и да е дошъл, дори отборът да е загубил, човекът да иска пак да дойде“, заяви Любо Ганев специално пред Sportal.bg.

София и Русе до момента са заявили официално, че са кандидати за домакините на турнир от VNL през 2027. Варна и Бургас също са потенциални кандидати за домакини на волейболните турнири.

