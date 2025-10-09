Популярни
  3. Има ли нужда Макс от помощ в битката за титлата?

Има ли нужда Макс от помощ в битката за титлата?

  • 9 окт 2025 | 09:54
Бившият пилот във Формула 1 и настоящ тв коментатор Джолиън Палмър е на мнение, че Макс Верстапен има шанс да се бори за световната титла и този сезон, но ще има нужда от помощ срещу пилотите на Макларън.

„След Сингапур шансовете на Макс за титлата са по-големи в сравнение с дните преди това състезание – обясни британецът. – Колата на Ред Бул се оказа бърза и на трасе, което е различно от „Монца“ и Баку, така че в тима явно са намерили нещо ново.

„Макс пак не успя да спечели в Сингапур, но фактът, че се бори за победата сега подсказва, че Ред Бул може да побеждава и да е претендент за първото място навсякъде. Това е шанс за Макс да спечели титлата. Но той ще има нужда от още нещо.

„Макс има нужда от помощ, някой друг да печели състезания, а не пилотите на Макларън. За Макс ще е най-добре ако Джордж Ръсел е бърз във всички състезания, това важи и за Антонели и пилотите на Ферари. Защото ако Макс спечели всички състезания до края на сезона, а пилотите на Макларън завършват втори и трети, на финала те пак ще са пред Верстапен.“

