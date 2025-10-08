Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Никола Тод: За 2027 много пилоти може да сменят отборите си

Никола Тод: За 2027 много пилоти може да сменят отборите си

  • 8 окт 2025 | 15:54
  • 146
  • 0

Мениджърът на Шарл Леклер Никола Тод също даде своя принос за очакването, че 2026 във Формула 1 може да се окаже изключителна интересна заради желанието на много пилоти да сменят отборите, за които карат.

“Сега всички чакат възможността да оценят конкурентноспособността на автомобилите през 2026 година, когато влизат в сила новите технически правила - обясни Тод. - Всички искат да разберат колко добре ще работи тимът им, колко добър е новият автомобил и след това да решават - ще останат ли в отбора или ще го сменят. През следващия сезон на пазара на пилоти ще има сериозни промени, много пилоти може да сменят отборите си.

Слухове: Пиастри може да се озове във Ферари
Слухове: Пиастри може да се озове във Ферари

“Шарл е един от най-талантливите пилоти на своето поколение, заедно с Макс и още няколко човека. Но той вече не е младеж, прекара много години във Ферари и иска да се състезава с автомобил, с който може да побеждава. Ние се надяваме, че догодина Ферари ще разполага с добра кола.”

Според различни слухове, през 2026 са възможни сериозни промени в отборите, като може Макс Верстапен да напусне Ред Бул, Шарл Леклер да си тръгне от Ферари, а Оскар Пиастри да го смени в Скудерията.

Трябва ли Мерцедес да предложи по-дълъг договор на Ръсел?
Трябва ли Мерцедес да предложи по-дълъг договор на Ръсел?
 Норис: Няма промяна, битката за титлата продължава
Норис: Няма промяна, битката за титлата продължава
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Слухове: Пиастри може да се озове във Ферари

Слухове: Пиастри може да се озове във Ферари

  • 8 окт 2025 | 14:56
  • 1073
  • 0
Еванс не се притеснява от това, че Ожие води в класирането

Еванс не се притеснява от това, че Ожие води в класирането

  • 8 окт 2025 | 14:42
  • 207
  • 0
Насър Ал-Атия стартира за четвърта поредна титла в рали-рейдовете

Насър Ал-Атия стартира за четвърта поредна титла в рали-рейдовете

  • 8 окт 2025 | 14:18
  • 244
  • 0
Хамилтън с уникално постижение в Гран При на Сингапур

Хамилтън с уникално постижение в Гран При на Сингапур

  • 8 окт 2025 | 14:01
  • 558
  • 0
Маркес: Целта ми е да се върна преди края на сезона

Маркес: Целта ми е да се върна преди края на сезона

  • 8 окт 2025 | 13:20
  • 754
  • 0
Марк Уебър на спешни разговори със Стела и Браун

Марк Уебър на спешни разговори със Стела и Браун

  • 8 окт 2025 | 12:57
  • 1035
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

  • 8 окт 2025 | 15:34
  • 3685
  • 2
Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

  • 8 окт 2025 | 14:50
  • 10510
  • 15
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 878
  • 0
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 6060
  • 6
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 30777
  • 40
Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 15542
  • 18