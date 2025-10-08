Никола Тод: За 2027 много пилоти може да сменят отборите си

Мениджърът на Шарл Леклер Никола Тод също даде своя принос за очакването, че 2026 във Формула 1 може да се окаже изключителна интересна заради желанието на много пилоти да сменят отборите, за които карат.

“Сега всички чакат възможността да оценят конкурентноспособността на автомобилите през 2026 година, когато влизат в сила новите технически правила - обясни Тод. - Всички искат да разберат колко добре ще работи тимът им, колко добър е новият автомобил и след това да решават - ще останат ли в отбора или ще го сменят. През следващия сезон на пазара на пилоти ще има сериозни промени, много пилоти може да сменят отборите си.

Thinking back to everyone filing through Turns 1-3 at the race start! 😮‍💨👀#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/iPCsca6xLa — Formula 1 (@F1) October 6, 2025

Слухове: Пиастри може да се озове във Ферари

“Шарл е един от най-талантливите пилоти на своето поколение, заедно с Макс и още няколко човека. Но той вече не е младеж, прекара много години във Ферари и иска да се състезава с автомобил, с който може да побеждава. Ние се надяваме, че догодина Ферари ще разполага с добра кола.”

Според различни слухове, през 2026 са възможни сериозни промени в отборите, като може Макс Верстапен да напусне Ред Бул, Шарл Леклер да си тръгне от Ферари, а Оскар Пиастри да го смени в Скудерията.

Трябва ли Мерцедес да предложи по-дълъг договор на Ръсел?

Норис: Няма промяна, битката за титлата продължава

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages