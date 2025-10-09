Популярни
»
  Sportal.bg
  ЦСКА
  3. Поляци следят изявите на Питас

Поляци следят изявите на Питас

  • 9 окт 2025 | 09:09
  • 1780
  • 1

Полският гранд Легия Варшава продължава да следи ситуацията около голмайстора на ЦСКА Йоанис Питас. Както е известно, "червените" се справиха с конкуренцията именно на "легионерите" за подписа на национала на Кипър през януари 2025 г., но това не означава, че той е отпаднал тотално от техните планове, съобщи "Мач Телеграф".

В момента опитният нападател е титуляр в ЦСКА, но играе на нетипичната за него позиция като ляво крило. Това, разбира се, се отрязва на неговата ефективност и той няма нищо общо с поразяващия голмайстор от пролетта. Просто мястото на върха на атаката вече е запазено за новото скъпо попълнение Леандро Годой.

Сега начело на Легия Варшава е бившият старши треньор на ЦСКА Едуард Йорданеску. Отборът, обаче, не върви добре в местния шампионат и заема 7-ото място. Поради тази причина шефовете на клуба правят всичко възможно да уредят силни зимни попълнения. Ясно е, че "червените" много трудно ще се разделят с основен футболист като Питас, но от друга страна ще обмислят офертата, ако самият играч поиска да смени обстановката.

БФС с голямо дарение за фондация "Слънчеви деца 2024"

Академик (Пловдив) остана единственият отбор с пълен актив от точки в Елитната група до 16 години след грешна стъпка на Лудогорец

Александър Димитров разговаря с лидерите в националния отбор

Левски постави цена на Марин Петков

Две столични дербита приковават вниманието в Елитната група до 15 години

Черно море пусна билетите за мача с Левски

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Световните квалификации се завръщат с осем мача

Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

