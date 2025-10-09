Поляци следят изявите на Питас

Полският гранд Легия Варшава продължава да следи ситуацията около голмайстора на ЦСКА Йоанис Питас. Както е известно, "червените" се справиха с конкуренцията именно на "легионерите" за подписа на национала на Кипър през януари 2025 г., но това не означава, че той е отпаднал тотално от техните планове, съобщи "Мач Телеграф".

В момента опитният нападател е титуляр в ЦСКА, но играе на нетипичната за него позиция като ляво крило. Това, разбира се, се отрязва на неговата ефективност и той няма нищо общо с поразяващия голмайстор от пролетта. Просто мястото на върха на атаката вече е запазено за новото скъпо попълнение Леандро Годой.

Сега начело на Легия Варшава е бившият старши треньор на ЦСКА Едуард Йорданеску. Отборът, обаче, не върви добре в местния шампионат и заема 7-ото място. Поради тази причина шефовете на клуба правят всичко възможно да уредят силни зимни попълнения. Ясно е, че "червените" много трудно ще се разделят с основен футболист като Питас, но от друга страна ще обмислят офертата, ако самият играч поиска да смени обстановката.