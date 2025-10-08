Васил Терзиев призова СОС да подкрепи София за Евроволей

Кметът на Столична община Васил Терзиев написа дълга публикация на страницата си във Facebook, където подчерта още веднъж желанието си Европейското първенство по волейбол да се проведе на територията на София, а не във Варна, както беше планирано по-рано. В края на публикацията си Терзиев дори подкани колегите си от Столичния общински съвет да подкрепят с всички сили това начинание, което ще донесе много позитиви на най-големия български град. Ето и какво точно написа софийския кмет:

“Представете си догодина, около Деня на София, да бъдем домакини и на Европейското по волейбол. Истински празник!

Емоциите от онзи вълшебен следобед на площад „Св. Александър Невски“ – когато заедно посрещнахме нашите сребърни момчета – още не са стихнали. Видяхме хиляди усмихнати лица, деца, които мечтаят един ден и те да играят за България, хора, които просто се радват на успеха ни. Това е силата на спорта – да обединява, да вдъхновява, да ни напомня, че заедно можем всичко.

Ето затова поканихме спонтанно миналата седмица Българската федерация по волейбол да бъдем заедно домакини на Европейското в София. Сега потвърждаваме тази покана с вяра, че всички ние ще спечелим от това партньорство. И най-вече феновете и спортът.

Европейското първенство през 2026 г. ще бъде още една възможност София да покаже най-доброто от себе си – точно в дните около Деня на Съединението, Деня на Независимостта и Деня на София. Ще бъде време, в което целият град ще живее с енергията на волейбола, на общността и на гордостта да сме домакини на нещо голямо.

През последните две години Столична община е подкрепила българския волейбол с над 600 000 лв. – за отбори, турнири и развитието на млади таланти. Надявам се, както досега, колегите от СОС да застанат зад тази кауза. Заедно ще продължим да показваме, че София е град, който вярва в спорта, подкрепя своите шампиони и умее да мечтае с тях.”