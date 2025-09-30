Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

"Следващата година има европейско първенство, на което сме домакини. Замисляме се дали да направим европейското първенство в София. Залата във Варна ще ни е малка."

Това заяви президентът на Българска федерация волейбол Любомир Ганев тази вечер по време на тържественото посрещане на волейболните герои на България на пл. "Св. Александър Невски".

Ясни са и датите на надпреварата. Новото предизвикателство пред мъжкия национален отбор на България ще се състои от 9 до 26 септември 2026 г. Останалите домакини са Италия, Румъния и Финландия. Финалите ще бъдат на Апенините.

Участие ще вземат 24 отбора, разделени в четири групи.

"Публиката е нашият седми играч. Нашето послание към нашите шампиони е да продължават да правят това, което правят, да си слушат треньорите какво им казват. Те ще ги подготвят психически, физически и ментално. Ние като федерация ще си свършим нашата работа, ще им предоставим най-добрите условия. Трябва да станат първи, мотивацията е ясна. Следващата година има европейско първенство, на което сме домакини. След две години има световно първенство, на което се раздават квоти за Олимпиадата. Имаме ясно поставен цел - класиране за Лос Анджелис 2028. Като виждаме какво става, замисляме се дали да направим европейското първенство в София. Залата във Варна ще ни е малка", каза още Любо Ганев.

Снимки: Владимир Иванов