София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

Промяната на града, в който България ще домакинства на ЕвроВолей 2026 за мъже, вече е на финалната права.

Късно снощи постоянната комисия по финанси и бюджет към Столичната община одобри молбата на Българската федерация по волейбол (БФВ) за отпускане на 500 000 лева, за да може София да смени Варна като домакин на шампионата.

Така остава само проектът да бъде узаконен от Столичния общински съвет, като гласуването ще бъде утре, 9 октомври.

Необходимо е 31 от общо 61 общински съветници да дадат подкрепата си. Освен за финансова помощ за ЕвроВолей 2026 те ще гласуват и за още едно домакинство на територията на столицата - в Лига на нациите. Финансови параметри за него обаче тепърва ще бъдат обсъждани и уточнявани.

Къде България ще е домакин на двубоите от ЕвроВолей 2026?

Европейското първенство по волейбол ще бъде в периода 9 - 26 септември. България е в Група B заедно със Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия и Израел, като освен груповата фаза зала "Арена София" ще приеме четири 1/8-финала и два 1/4-тфинала.

Спортният министър Иван Пешев и шефът на “Национална спортна база” Пламен Манолов вече са съдействали на президента на волейбола Любо Ганев да се преместят три събития от залата в София, за да може да се освободят датите за европейското.

Става въпрос за два спортни турнира и един концерт. Така няма проблеми мачовете да са в столицата. Все пак последната дума е на CEV, но едва ли ще има проблеми, след като Ганев е вицепрезидент.

