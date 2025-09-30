Популярни
Любо Ганев: Ще се старая всяка година да имаме международно събитие в България

  • 30 сеп 2025 | 20:37
  • 477
  • 0

Като човек, който съм оптимист, винаги си пожелавам най-хубавото, не съм си го мечтал, но не съм се надявал да случи.

И аз се радвам, че именно този отбор показахме как сплотени заедно, имайки една единствена цел, гледайки заедно към нея, работейки всеки, което трябва да прави. Това трябва да е за пример на всички.

Това каза Любомир Ганев пред БНТ след церемонията по посрещане на волейболните национали на площад "Св. Александър Невски".

Ганев заяви, че да мечтаем за класиране за Лос Анджелис 2028 е реално.

"Тази година си бяхме поставили за цел поне с 5-6 места да мръднем в ранглистата, ние мръднахме с 12. Бяхме 21-и преди да започне волейболната Лига на нациите май месец, а сега сме на 9-то място. Казваме, до година имаме волейболна Лига на нациите, трябва да стремим да запазим тази позиция, или да мръднем още по-напред, имаме и европейско първенство. Ще се старая всяка година поне по едно международно събитие да има в България, да могат тези хора да виждат техните идоли, техните герои, защото те имат нужда. Не само да ги гледат, да ги видят, да ги пипнат, да се говорят с тях, да се снимат децата с тях и т.н.", каза президентът на БФ волейбол.

"Когато всички заедно, отборът, състезателите, щаба, ние като ръководство имаме една цел, няма начин. Просто правиме всичко така, както сме си го начертали и си помагаме един на друг, което е най-важното", заяви още той.

"Аз им казах на тези момчета, искам да ви поздравя и се покланям не само за успеха, който постигнахте, а за това с какво желание тренирате, как се раздавате на игрището, защото това трябва да е пример за всички останали и наши волейболни отбори, но и за всички други спортове. Защото когато правиш нещата по този начин, рано или късно резултатите ще дойдат", добави Ганев.

