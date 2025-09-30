Любо Ганев: Ще се старая всяка година да имаме международно събитие в България

Като човек, който съм оптимист, винаги си пожелавам най-хубавото, не съм си го мечтал, но не съм се надявал да случи.

И аз се радвам, че именно този отбор показахме как сплотени заедно, имайки една единствена цел, гледайки заедно към нея, работейки всеки, което трябва да прави. Това трябва да е за пример на всички.

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Това каза Любомир Ганев пред БНТ след церемонията по посрещане на волейболните национали на площад "Св. Александър Невски".

Любо Ганев: Обещаваме да ви радваме, а вие ни подкрепяйте!

Ганев заяви, че да мечтаем за класиране за Лос Анджелис 2028 е реално.

Руси Желев: София да потърси по-голям площад за олимпийското злато през 2028 година

"Тази година си бяхме поставили за цел поне с 5-6 места да мръднем в ранглистата, ние мръднахме с 12. Бяхме 21-и преди да започне волейболната Лига на нациите май месец, а сега сме на 9-то място. Казваме, до година имаме волейболна Лига на нациите, трябва да стремим да запазим тази позиция, или да мръднем още по-напред, имаме и европейско първенство. Ще се старая всяка година поне по едно международно събитие да има в България, да могат тези хора да виждат техните идоли, техните герои, защото те имат нужда. Не само да ги гледат, да ги видят, да ги пипнат, да се говорят с тях, да се снимат децата с тях и т.н.", каза президентът на БФ волейбол.

"Когато всички заедно, отборът, състезателите, щаба, ние като ръководство имаме една цел, няма начин. Просто правиме всичко така, както сме си го начертали и си помагаме един на друг, което е най-важното", заяви още той.

"Аз им казах на тези момчета, искам да ви поздравя и се покланям не само за успеха, който постигнахте, а за това с какво желание тренирате, как се раздавате на игрището, защото това трябва да е пример за всички останали и наши волейболни отбори, но и за всички други спортове. Защото когато правиш нещата по този начин, рано или късно резултатите ще дойдат", добави Ганев.

