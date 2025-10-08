Мартин Брандъл: Верстапен влияе много на съперниците си

Бившият пилот пилот във Формула 1 и настоящ тв коментатор Мартин Брандъл обяви, че Макс Верстапен “живее в съзнанието” на своите съперници и им влияе много сериозно.

Верстапен е смятан за най-агресивния пилот във Формула 1 и често е готов да престъпи границите на правилата, както стана при защитата срещу Ландо Норис в Мексико миналата година или пък при инцидента с Джордж Ръсел в Испания този сезон.

Брандъл е на мнение, че агресивното пилотиране на Макс кара съперниците му да се страхуват, тъй като не знаят какво е следващото нещо, което той ще направи.

“Мисля, че Макс без проблем живее в съзнанието на съперниците си, защото те не знаят какво е следващото нещо, което той ще направи. И това е напълно умишлено - обясни Брандъл. - Точно това правеше и Айртон Сена, Михаел Шумахер също. Без значение дали говорим за Формула 3 или Формула 1, Айртон успяваше да те притисне и след това оставаше на теб да избереш дали да се ударите или да отстъпиш.”

В същото време световният шампион за 2009 година Дженсън Бътън обясни, че Джордж Ръсел е единственият, който не се поддава на психологическото влияние на Верстапен. Ръсел и Верстапен влязоха в остра разпра след Катар миналата година, като британецът успя да нанесе поражения по имиджа на Макс със силни обяснения.

“Мисля, че Макс може да тормози другите пилоти, защото никой не му се е противопоставил - обясни тогава Ръсел. - Люис му се противопостави през 2021 и загуби нечестно битката за титлата. Може ли да си представите какво щеше да е ако Макс беше загубил? Ако Макс беше загубил титлата по този начин, то Майкъл Маси щеше да се притеснява за живота си.

“Люис се справи отлично с тази битка, той се бори твърди, агресивно и винаги с уважение, никога не прекрачи границата.”

Снимки: Gettyimages