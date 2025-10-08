Бруно Кабокло ще пропусне още няколко месеца заради операция на гърба

Бразилският баскетболен национал Бруно Кабокло ще пропусне още няколко месеца след претърпяна операция на гърба, съобщава специализираното издание Eurohoops.net.

30-годишният център все още не е играл за израелския си клуб Апоел Тел Авив в официален мач, а операцията ще забави още повече завръщането му на терена.

Кабокло се присъедини към "червените" от Тел Авив преди миналия сезон 2024/2025. През първата си година той стана шампион в турнира ЕвроКъп с отбора, воден от Димитрис Итудис, който си осигури участие в Евролигата.

В 23 мача за Апоел Бруно Кабокло записа средно по 7.4 точки, 3.7 борби и 0.7 асистенции.

Тимът на Апоел Тел Авив, който играе домакинските си срещи от Евролигата в България (София и Ботевград), вече стартира с две победи в надпреварата, надигравайки Барселона и Анадолу Ефес.

Днес от 21:05 часа Апоел приема Макаби в голямото израелско дерби от третия кръг от "турнира на богатите" в "Арена София".

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg