  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Бруно Кабокло ще пропусне още няколко месеца заради операция на гърба

Бруно Кабокло ще пропусне още няколко месеца заради операция на гърба

  • 8 окт 2025 | 14:42
  • 181
  • 0

Бразилският баскетболен национал Бруно Кабокло ще пропусне още няколко месеца след претърпяна операция на гърба, съобщава специализираното издание Eurohoops.net.

30-годишният център все още не е играл за израелския си клуб Апоел Тел Авив в официален мач, а операцията ще забави още повече завръщането му на терена.

Кабокло се присъедини към "червените" от Тел Авив преди миналия сезон 2024/2025. През първата си година той стана шампион в турнира ЕвроКъп с отбора, воден от Димитрис Итудис, който си осигури участие в Евролигата.

В 23 мача за Апоел Бруно Кабокло записа средно по 7.4 точки, 3.7 борби и 0.7 асистенции.

Тимът на Апоел Тел Авив, който играе домакинските си срещи от Евролигата в България (София и Ботевград), вече стартира с две победи в надпреварата, надигравайки Барселона и Анадолу Ефес.

Днес от 21:05 часа Апоел приема Макаби в голямото израелско дерби от третия кръг от "турнира на богатите" в "Арена София".

Снимки: Sportal.bg

