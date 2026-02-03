Може ли екзекуторът на Реал Мадрид да вземе скалпа и на Барселона?

Албасете и Барселона ще се изправят един срещу друг в мач от Купата на краля на 3 февруари 2026 г. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Карлос Белмонте". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Хосе Мунуера, който ще следи за спазването на правилата в този елиминационен сблъсък от престижния турнир.

Албасете поднесе огромна сензация в предишния кръг на надпреварата, отстранявайки Реал Мадрид след успех с 3:2. Сега тимът е вдигнал мерника и на другия испаски гранд Барселона, но този път задачата изглежда по-трудна, тъй като каталунците ще имат едно наум и едва ли ще подценят този мач.

Албасете е в отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. Отборът победи Сарагоса с 2:0 (на 31.01.2026), постигна гостуваща победа срещу Валядолид с 1:0 (на 24.01.2026) и надви Кадис с 1:0 (на 18.01.2026) в мачове от Ла Лига 2. Най-впечатляващият им резултат обаче бе победата с 3:2 над Реал Мадрид (на 14.01.2026) в предишния кръг на Купата на краля. Преди това завършиха 0:0 с Реал Сосиедад Б (на 10.01.2026).

Барселона също демонстрира силна форма с четири победи и една загуба. Каталунците победиха Елче с 3:1 (на 31.01.2026), разгромиха ФК Копенхаген с 4:1 (на 28.01.2026) в Шампионската лига, надиграха Овиедо с 3:0 (на 25.01.2026) и Славия (Прага) с 4:2 (на 21.01.2026), преди да загубят от Реал Сосиедад с 1:2 (на 18.01.2026).

В историята на директните сблъсъци между двата отбора, Барселона има категорично предимство с четири победи от четири срещи. Последният път, когато тези отбори се срещнаха, беше на 1 май 2005 г., когато Барселона победи Албасете с 2:0 в мач от Ла Лига. Преди това, на 11 декември 2004 г., каталунците спечелиха с 2:1 при гостуването си на Албасете. Най-убедителната победа на Барселона дойде на 1 февруари 2004 г., когато разгромиха този съперник с 5:0. В първата им среща през този сезон, на 14 септември 2003 г., "блаугранас" отново победиха с 2:1 при гостуването си. Всички тези срещи са били в рамките на Ла Лига, което прави предстоящия двубой за Купата на краля първи от този вид между двата отбора.

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик няма да може да разчита на няколко важни играчи в този мач. Най-новото име в списъка с отсъстващи е Рафиня. Бразилецът получи разтежение на аддукторите по време на победата над Елче през уикенда и ще бъде извън строя за около седмица. Освен него ще липсват и трайно контузените Педри, Гави и Андреас Кристенсен.

Домакините влизат в мача с огромно самочувствие, но и с някои липси в отбранителния вал. Защитниците Пепе Санчес, Хон Ереро и Люис Лопес са твърдо аут поради контузии. Под въпрос до последно ще бъде опитният нападател Хигинио Марин, който е ключова фигура в офанзивния план на тима.