Димитрис Итудис: Всички отбори са трудни за побеждаване

Отборът на Апоел Тел Авив приема Макаби Тел Авив в дерби от третия кръг на Евролигата. Срещата е утре от 21:05 ч., а преди това старши треньорът на домакините Димитрис Итудис говори пред медиите.

- Как виждате мача утре?

- Много труден двубой. Всяка среща е трудна, но това е наш съперник за Евролигата. Познаваме се добре. Важна среща е, тъй като е част от Евролигата.

- Много хора ви считат за фаворити, тъй като те имат две поредни загуби, а вие две поредни победи. Как държите играчите си здраво стъпили на земята преди такава среща?

- Тъкмо започнахме Лигата. Ние започнахме добре, а те не, но все още не сме постигнали нищо. В добра позиция сме и вървим по пътя си, но имаме още 36 срещи.

- Колко трудно е да си в сблъсък с Каташ?

- Не играя срещу Каташ, играя срещу Макаби. Каташ е бил по-добър баскетболист от мен. Играл е на професионално ниво. Наставлявал съм го.

- Трудно ли е да се изправиш срещу отбор, който търси победа след две загуби?

- Мисля, че вече отговорих на този въпрос. 2-0 или 0-2, това е без значение за мен. Това е маратон. Мачът е много важен за мен. Вече ме познавате. Приличам ли на някой арогантен човек? Подхождам ли към мачовете с арогантност, само защото имам две или десет победи? Не! Всеки двубой е важен. Този още повече, тъй като е дерби с наш съперник. И все пак - това е мач от Евролигата. Всички отбори са трудни за побеждаване.

- Изненадан ли сте от добрия ви старт?

- Изненадан? Не. Не съм изненадан.

- Изненадан ли сте от старта на Макаби?

- Не, не съм. Не съм в техния отбор. Те по-добре знаят какво се случва там. Това е въпрос към тях. Не съм изненадан. Добре се движим, имахме добри реакции тук. Влизаме в играта и нещата се случват. Започнахме зле срещу Ефес, но в третата и четвъртата част променихме нагласите в атака и защита и спечелихме срещата.