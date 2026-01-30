Собственикът на Апоел заплаши всички в клуба: Това не може да продължава!

След шокиращата домакинска загуба от Байерн в 25-ия кръг на Евролигата, собственикът на Апоел Офер Янай е провел спешна среща с ръководството, включително генералния директор Чахи Ришенщайн, треньора Димитрис Итудис, неговите помощници и останалата част от щаба.

Според репортаж на Ноа Поплингер от портала Sport5, Янай е дал ясно да се разбере на треньорския щаб, че позициите на всички в клуба са застрашени и че промените трябва да настъпят възможно най-скоро, преди някой да бъде уволнен.

Итудис: Нямам отговор защо се случи това, особено у дома

"Тази ситуация не може да продължава, а ако продължи, ще има съкращения. Позицията на всеки е застрашена – от старши треньора до помощниците и анализаторите. Нещата трябва да се променят и то бързо. Имате всички инструменти, за да успеете. Задействайте се", е заявил Янай след домакинската загуба.

Това не е била единствената среща след поражението от Байерн. Както се съобщава, треньорът Итудис е изнесъл реч в съблекалнята, продължила повече от два часа, обръщайки се към играчите и останалата част от отбора, поради което е закъснял за пресконференцията, на която самият той говори за кризата, която тресе клуба.

